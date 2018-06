Dvě novorozeňata vyměnili v porodnici. Se svými biologickými rodinami se setkala až po 72 letech

Jedna vyrostla jako jediná blondýnka v tmavovlasé rodině, druhá jako jediná zrzka u světlovlasé rodiny s modrýma očima. O tom, že nejsou děti rodičů, kteří je vychovaly, se dozvěděli Denice Juneskiová a Linda Jourdeansová až poté, co si Denice nechala udělat genealogický test DNA.

Výsledky testů samozřejmě odhalily, že její geny se neshodují s nikým v rodině. V přibližně té samé době si ale nechala udělat obdobný test i Lindina skutečná neteř a následně i Linda samotná. Obě ženy přišli na svět v brzkých ranních hodinách 19. prosince 1945 a dodnes si prý nikdo není jistý, jak vlastně k záměně došlo.

Denice Juneski, a 72-year-old grandmother submitted her DNA to a genealogy website hoping to learn more about her health history. But when the results came back showing her DNA relatives? “I didn't match anybody,” she said. via @kare11 https://t.co/m0dwe6Q1hP pic.twitter.com/6v3BUzCeBK