Elon Musk je pankáč, který předběhl svou dobu. Já chci Česko vystavit světu, říká vizionář Holečko

„Ty továrny plné strojů, které vyrábějí další stroje, ale do Česka časem také přijdou,“ varuje Martin Holečko v rozhovoru pro INFO.CZ. A až k tomu dojde, bude to podle něj mít pro tuzemskou ekonomiku zásadní důsledky a naše exportní ekonomika založená na montování součástek a vývozu dílů by se kvůli tomu mohla dostat do problémů.

„Podobně jako někteří ekonomové si myslím, že by bylo prospěšné přeorientovat se na vzdělanostnější ekonomiku,“ uvažuje Holečko s odkazem na trend, kdy nyní práci u montážních linek stále častěji zastávají roboti než lidé. „Potenciál pro takovou přeměnu máme ohromný, jsme extrémně šikovný a pracovitý národ.“

Česká republika by podle Holečka mohla těžit ze spojení nových technologií a tradičního automobilového odvětví. „Pokud bychom například v Česku vybudovali polygon na testování autonomního řízení, tak by to přitáhlo velké automobilové výrobce z okolních zemí. Ty by se zde navázaly na lokální firmy a na českou ekonomiku,“ vysvětluje podnikatel.

Na moderní technologie se rychle přeorientovávají i některé české společnosti. Podle ředitele pro digitalizaci (CDO) společnosti Škoda Auto Andre Wehnera by totiž čtvrtina tržeb firmy v roce 2025 měla firmě plynout z poskytování digitálních služeb. Česká automobilka rovněž vlastní vývojářskou společnost pro pokročilé technologie Škoda Auto DigiLab, ve které se zabývá třeba využitím inteligentních senzorů či datovou analytikou.

Holečko chce povědomí Čechů o nových technologiích rozšiřovat prostřednictvím technologického festivalu Future Port Prague. „Chci Česku ukázat, jakým způsobem mohou nové technologie pomoci. Ale stejně tak chci také Českou republiku vystavit světu a ukázat skvělé věci, které zde vznikají.“ Festival na začátku září představí prostřednictvím přednášek, workshopů a doprovodného programu veřejnosti využití technologií, jako je blockchain, robotika, nanotechnologie, či virtuální realita. „Moje ambice je, aby šlo o nejdůležitější technologickou událost roku, alespoň v evropském kontextu,“ doufá Holečko.

Například s virtuální realitou má Holečko osobní zkušenosti. Před lety spoluzakládal start-up VRgineers, který vyrábí VR brýle pro průmyslové použití. A i proto, že velké společnosti tuto oblast využití přehlédly, patří jeho produkty k nejlepším na světě. „Firmy jako HTC či Oculus jdou po koncovém spotřebiteli, který chce ve VR hrát hry. My se soustředíme na podniky.“

Mezi hlavní přednosti posledního modelu Vrgineers Xtal patří široký pozorovací úhel a hlasové ovládání či automatický tracking očí a rukou. Tedy vlastnosti, které jsou důležité při prototypování výrobků, nebo při školení zaměstnanců. Holečkova firma už spolupracuje s automobilkami jako Škoda, Audi či Volkswagen a o spolupráci jedná i s velkými výrobci ve Spojených státech, jako je Ford či General Motors.

„Velké firmy v našich brýlích typicky posuzují různé typy designu, ve virtuální realitě například upravují například interiér automobilů. Anebo je využívají na školení zaměstnanců u strojů, které jsou příliš velké a příliš drahé na to, aby si s nimi člověk jen tak hrál – u letadel, tankerů či vlaků.“ Díky zapojení virtuální reality firmy šetří náklady, vysvětluje Holečko.

„Uspět jako malá firma v tomto odvětví ale vůbec není jednoduché. Například při shánění komponentů pro brýle byla zapotřebí velká trpělivost,“ vysvětluje Holečko. „Když výrobci displejů zjistili, že potřebujeme ze začátku dodávat jen v řádu stovek kusů, tak se nám nejdřív vysmáli.“

Technologie, která stojí za současnými brýlemi Xtal se proto dávala dohromady čtyři roky, firma při vývoji brýlí navíc implementovala i nápady potenciálních zákazníků. „Jsou to brýle opravdu dělané pro ně. Nyní je třeba naškálovat jejich výrobu, aby se naše brýle dostaly k více společnostem.“ S cenou okolo pěti tisíc eur za jeden set brýlí si tento výrobek zatím mohou finančně dovolit velké společnosti, velké automobilky či firmy z aerospace průmyslu.

„Postupně se ale chceme dostávat i k jednotlivcům, například k malým architektonickým studiím. Naše vize je, že stejně jako kdysi proběhl přerod z návrhářství a designu papíru do počítače, tak v budoucnu to bude z počítače do virtuální reality,“ uzavírá Holečko.