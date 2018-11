Fotografie měla upozornit na jemenský hladomor. Dívka vyzáblá na kost zemřela

Fotograf deníku The New York Times Tyler Hicks popsal, jak pro něj bylo obtížné a emotivní fotografii umírající dívenky pořídit. Zdůraznil ale, že považoval za důležité na hrůzy této války upozornit. Humanitární krize, kterou boje za čtyři roky způsobily, je podle OSN v současnosti nejhorší na světě.

My latest: Who is Amal Hussain? The 7-year-old Yemeni girl seen in a famous picture that broke hearts worldwide dies as Saudi Arabia's war rages on. Readers reportedly offered to help—now it's too late. Photo cred: @TylerHicksPhoto https://t.co/WdBmBr5UFS pic.twitter.com/R32dRsY8do