Francouzský prezident Macron napsal román plný pikantností. Inspiroval se románkem s vlastní ženou

Emmanuel Macron miluje literaturu a netají se spisovatelskými ambicemi. V mládí měl dokonce napsat román, ve kterém popsal vztah se starší učitelkou, která se později stala jeho ženou. Píše se to v nové biografii současné francouzské první dámy Brigitte Macronové, která vyjde příští týden. Informaci přinesl britský The Guardian.

V nové biografii Brigitte Macronové se uvádí, že její manžel a francouzský prezident Emmanuel Macron napsal v mládí román, ve kterém popsal jejich počínající vztah. Macron se do Brigitte, která je o 24 let starší než on, zamiloval ve studentských letech. Budoucí manželka byla jeho učitelkou v divadelním kroužku, byla vdaná a už tehdy měla tři děti.

Existenci knížky v biografii Brigitte s názvem Brigitte Macron, The Liberated Woman, která se dostane na pulty knihkupectví příští týden, údajně zmiňuje Macronova soused z rodného města Amiens. Ten o Macronově díle věděl a četl ho. „Byla to odvážná novela, trochu smutná. Samozřejmě, že jména nebyla stejná. Myslím si ale, že (Macron) měl potřebu vyjádřit, co tehdy cítil,“ citoval neznámého souseda magazín Closer. Tisková mluvčí francouzského prezidenta odmítla jeho svědectví potvrdit a celou věc dále komentovat.

Kopii knížky nemá ani autorka Brigittiny biografie. Pokud by skutečně existovala, nebyla by Macronovým jediným dílem. Francouzský prezident v době volební kampaně řekl, že napsal minimálně dvě díla, jedno s názvem Revoluce, které ale nikdy nepublikoval. Magazínu Le Point loni řekl, že nechtěl své knihy vydat, protože „s nimi nebyl spokojen“.

V jiném článku ve stejném časopise ale na dotaz francouzského spisovatele Philippa Bessona, zda nelituje toho, že se také nestal spisovatelem, Macron odpověděl: „Můj život ještě neskončil“.