GALERIE: Havlův kancléř i poslanecký spáč. Karel Schwarzenberg slaví 80. narozeniny

Karel Schwarzenberg slaví 80. narozeniny. V současnosti nejstarší poslanec je politickým matadorem, který vystřídal už několik významných pozic. Stal se prvním předsedou strany TOP 09, v Nečasově a Topolánkově vládě byl ministrem zahraničí a mezi lety 2010 až 2013 také 1. místopředsedou vlády. Nepodařilo se mu ale obsadit post nejvyšší. V roce 2013 se utkal o místo na Hradě s Milošem Zemanem. Tehdy ho podpořilo 45 % voličů. Přestože řekl, že pokud neuspěje, odejde do politického důchodu, je dál čestným předsedou TOP 09 a voliči ho v říjnových volbách opět pomohli posadit do sněmovních lavic.

Přestože se narodil v roce 1937 Praze, už v roce 1948 jeho rodina emigrovala do Rakouska. Zpět do rodné země se vrátil až po revoluci na podzim 1989 a ihned se zapojil do společenského a politického života. Prezident Václav Havel ho jmenoval vedoucím své prezidentské kanceláře.

Schwarzenberg je podruhé ženatý se stejnou ženou. Manželku Therese si poprvé vzal v roce 1967. Společně mají syna Jana Nepomuka a Annu Karolínu. V manželství se narodil v roce 1979 jako třetí dítě také syn Karel Filip, jehož biologickým otcem je ale rakouský průmyslník Thomas Prinzhorn. Manželé se v roce 1988 rozvedli, zůstali prý ale přáteli. Podruhé se vzali v roce 2008.