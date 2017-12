GALERIE: Jak zestárli herci nesmrtelné pohádky Tři oříšky pro Popelku

Jestliže existuje národní pohádka, která by měla být střeženým národním pokladem, pak jsou to Vorlíčkovy Tři oříšky pro Popelku. Vánoční evergreen s nepřekonatelnou ústřední dvojicí Libuše Šafránková a Pavel Trávníček doplňuje výkvět tehdejšího stříbrného plátna - Vladimír Menšík, Helena Růžičková či Vítězslav Jandák. Námět klasické pohádky od Boženy Němcové pak podkreslují hity Karla Svobody zvěčněné mnohonásobným Slavíkem Karlem Gottem. Těžko se divit, že z těchto poctivých ingrediencí vzniknul celoevropský hit. Pohádka je totiž televizní stálicí nejen na českých obrazovkách, ale diváci se k ní každoročně vracejí například i v Norsku či Německu. A režisér Václav Vorlíček si díky pohádce vydělal tak, že již nemusel do konce života pracovat. „Popelka mi vynesla okolo tří milionů korun,“ uvedl režisér před několika lety. Podívejte se, jak herci a herečky nejkrásnější filmové pohádky zestárli.