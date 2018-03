GALERIE: Na hamburger do „Mekáče“ Češi můžou už 26 let. Podívejte se, jak se otevírala první pobočka v Praze

Když v roce 1992 firma McDonald's vstoupila do tehdejšího Československa, byl to jeden z prvních porevolučních závanů západní kultury. 20. března 1992 se otevření první pobočky amerického fast foodu ve Vodičkově ulici v Praze stalo velkou událostí. Už první den navštívilo restauraci 11 tisíc lidí, přestože ceny rozhodně nebyly nízké. V roce 1993 stál Big Mac 50 korun, průměrná mzda se pohybovala kolem šesti tisíc korun. Za 26 let provozu se síť restaurací, kterou v USA pozvednul syn českých emigrantů Raymond Albert Kroc, rozrostla po celé republice. Připomeňte si počátky "Mekáče" v Česku v rozsáhlé fotogalerii.