GALERIE: Před 49 lety viděli lidé poprvé fotografie z Měsíce. Skončila mise Apollo 11

Právě před 49 lety skončila mise Apolla 11. Trojice kosmonautů Neil Armstrong, Buzz Aldrin a Michael Collins měla přelomový úkol, poprvé stanout na Měsíci. Lunární modul s Aldrinem a Armstrongem přistál na povrchu oběžnice 20. července 1969. Jako první se povrchu Měsíce dotkl Armstrong, který pronesl památnou větu „Je to malý krok pro člověka, ale velký skok pro lidstvo“. Astronauti nasbírali skoro 22 kilogramů vzorků a po celodenním zkoumání se vydali na zpáteční cestu. 24. července 1969 pak jejich přistávací modul dopadl do Tichého oceánu.

Přestože z cesty na Měsíc vzniklo několik zvukových i obrazových nahrávek, stále se objevují konspirátoři, kteří tvrdí, že kosmonauté ve skutečnosti ve vesmíru nebyli, což má být údajně poznat i z fotografií na odrazech jejich helem. Podobným pochybnostem se ale trojice kosmických cestovatelů vždy jen smála. Když se před několika dyn jeden z dlouholetých zaměstnanců Kennedyho vesmírného střediska v den výročí vstupu na Měsíc na Twitteru ptal, zda si lidé pamatují, kde v tu chvíli byli, odpověděl Aldrin, že on byl právě na Měsíci.

I když NASA pokračovala v dalších výzkumech vesmíru, žádný další projekt už nezaujal veřejnost natolik jako Apollo 11. Celý svět ale sledoval televizory ještě o necelý rok později, když se na Měsíc měli podívat také astronauti z mise Apollo 13. Let se ale nezdařil a posádka se jen se štěstím dostala zpět na Zem, aniž by vstoupila na oběžnici.

Ačkoli mnozí předpokládali, že první let na Měsíc povede k vesmírnému cestování, ani 50 let poté nejsou lety do vesmíru obvyklé, přestože se o vývoj komerčních raketoplánů pro bohaté turisty pokouší například společnost Elona Muska SpaceX, nebo firma Virgin Galactic miliardáře Richarda Bransona. Objektem jejich zájmu přitom není už pouze Měsíc, ale i Mars.