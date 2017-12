GALERIE: Ve svatovítské katedrále se dodnes zvoní ručně. „Každý má svůj oblíbený zvon,“ říká hlavní zvoník Stařecký

Ať už jste pravidelným návštěvníkem nedělních mší, nebo se jdete do chrámu sv. Víta podívat jen jako turista, určitě byste se měli zaposlouchat do zvoněni, které se pomalu ale jistě stává světovým unikátem. Na rozdíl od slavných světových katedrál v Paříži nebo ve Vídni, kde zvony pohání elektřina, se totiž v Praze dodnes zvoní ručně. Podle zvoníka Tomáše Stařeckého je českým památkářům ke cti, že v minulosti nic takového nepřipustili. Jak práce zvoníka vypadá, proč má každý svůj oblíbený zvon a kolik lidí je potřeba k rozpohybování Zikmunda? To vše se dozvíte v galerii.