Geneticky modifikované děti. Kliniky v USA nabízí jinde zakázané úpravy potomků

Chtěli byste syna, nebo dceru? Ve většině zemí světa se musíte spolehnout na náhodu a čekat, co vám osud přinese. Tři krajiny ale umožňují budoucím rodičům, kteří podstupují umělé oplodnění, zvolit si pohlaví svého dítěte. Tzv. oplodňovací turistika je populární hlavně ve Spojených státech a tamní kliniky jezdí lákat klienty i do zahraničí. Mnoho rodičů si přitom přeje svého potomka doslova namodelovat.

Zatímco mnoho zemí proces umělého oplodnění výrazně reguluje, Spojené státy představují opačný pól. Tamní kliniky nabízí možnosti, které jsou jinde zakázané. Pacienti si mohou vybrat nejen pohlaví, ale i barvu očí nebo podstoupit oplodnění spermatem od anonymního dárce. Výsledkem je, že USA působí jako magnet pro potenciální rodiče, kteří se nechtějí spoléhat na náhodu a osud, ale rádi by rozhodli, jaké dítě chtějí mít.

Podle ankety, kterou loni v březnu provedl odborný magazín Journal of Assisted Reproduction and Genetics umožňuje 73 procent amerických klinik výběr pohlaví potomka. Z tohoto počtu to 84 procent nabízí nejen párům, které mají problémy s početím, ale také lidem zvažujícím umělé oplodnění jen proto, aby měli kontrolu nad vlastnostmi svých budoucích dětí.

Chcete atleta s modrýma očima?

Klienti přitom mají na kliniky stále nové požadavky. Kromě pohlaví nebo barvy očí, chtějí i další genetické modifikace. „Lidé touží po tom, aby jejich děti uměly zpívat, měly sportovní talent. Výška je důležitá. Mám mnoho pacientů, kteří chtějí vysoké děti,“ cituje list Washington Post lékaře Jeffreyho Steinberga, jehož kliniky byly prvními, které v USA začaly různé modifikace embryí nabízet.

Výběr pohlaví lze provést relativně snadno tím, že lékaři najdou správné embryo, k čemuž jim pomáhá metoda známá jako preimplentační genetická diagnostika (PGD), při níž lze z embryí vyšetřením zjistit konkrétní genetické abnormality, ale i pohlaví budoucího plodu. Jednotlivé genetické modifikace se provádí hůře. Například konkrétní barvu očí umí lékaři zařídit jen s asi 60 procentní úspěšností, talent na zpěv nebo ke sportu zatím nikdo zajistit nedokáže.

Technologie a věda se ale posouvají a není vyloučené, že předchozí řádky zanedlouho nebudou platit. Už nyní některé země včetně Česka umožňují lidem předcházet pomocí PGD přenosu genetických poruch z rodičů na dítě. Společnost Myome tvrdí, že brzy dovede zajistit, že děti z umělého oplodnění vyrostou ve zdravé dospělé jedince tím, že dovede vypočítat jejich zdravotní rizika. Lidé si tak budou moci vybrat nejzdravější dítě a předejít případným poruchám. A jiná firma, Genomic Prediction, slibuje do budoucna možnost vyřadit z procesu embrya s rizikem narození potomka s nízkým IQ.

Asi nejdále zatím došel čínský vědec Che Ťien-kchuej, jenž koncem listopadu sdělil světu, že dokázal s pomocí nástroje známého jako CRISPR modifikovat DNA části buněk tak, aby narozený potomek získal imunitu proti viru HIV. Jeho tvrzení zatím nikdo neověřil a mezi odbornou veřejností přetrvávají pochyby. Che navíc porušil čínské zákony, které genetické modifikace zakazují.

Etika jde stranou, rizika se přehlíží

Che svým oznámením ale vyvolal další debatu nad etikou v souvislosti s umělým oplodněním. Kritici argumentují možným zneužitím vědy k vytvoření ideálního člověka. Možnost vybrat si pohlaví může vést k narušení rovnováhy ve společnosti tak, jak se to stalo například v Číně důsledkem politiky jednoho dítěte.

Ve většině zemí i z těchto důvodů podléhá proces umělého oplodnění přísným regulacím. Například v Česku jej nemůžete podstoupit bez partnera, anonymní dárcovství spermatu zakazují Nizozemsko, Norsko nebo Švédsko a přidat se chtějí i Irové. Výběr pohlaví dítěte umožňují tři země na světě – Kypr, Spojené arabské emiráty a Spojené státy.

Spojené státy jsou přitom zemí, kde je umělé oplodnění prakticky neregulované. Kongres v roce 1995 místo navrhovaných mantinelů přijal zákon zakazující financování výzkumu a tvoření nebo ničení lidských embryí z federálních peněz. Tím ale otevřel cestu k procesu, jenž vyústil v masovou turistiku za umělým oplodňováním. Hodnota trhu s „potomky“ dosáhla loni takřka 6 miliard dolarů (asi 135 miliard korun). USA jsou oblíbenou destinací pro Číňany, cesty nabízí také australská agentura Gender Selection Australia. V Česku funguje minimálně jedna společnost zařizující ženám v zahraničí umělé oplodnění bez partnera.

Postupem času se i u jinak úzkostlivých Američanů vytvořila jistá apatie vůči morální kontroverzi kolem umělého oplodnění. Když Jefferey Steinberg začínal na své kalifornské klinice nabízet různé volby „ideálního dítěte“, upustil po silné kritice ze strany náboženské pravice a zástupců jednotlivých menšin od hledání správné pigmentace. Dnes je Steinbergovo podnikání podstatně méně svázané. Možnost vybrat si barvu očí nebo pohlaví je dostupná po celých USA.

„Pokud děláte to, co já, nemůžete mít silné etické názory, až na to, když rodiče žádají něco, co by bylo škodlivé,“ vysvětluje Steinberg, jenž vyjíždí shánět klienty i do zahraničí. V listopadu loňského roku byl Steinberg hostem konference v Pekingu, kam jej pozvala čínská cestovní kancelář specializující se na cesty za umělým oplodněním. Steinberg na akci nasbíral několik potenciálních klientů. Pět z nich již přijelo na jeho kalifornskou kliniku.