HBO prozradila novinky o nástupci Hry o trůny. Slibuje sestup do nejtemnější hodiny

Populární seriál Hra o trůny by se mohl dočkat nástupce, který by mu dějově předcházel. Ohlásila to nově společnost HBO jako jeden z pěti možných spin-offů série, o kterých se před časem bez bližších podrobností spekulovalo. Novinku vytvořil autor původní knihy George RR Martin spolu s britskou scenáristkou Jane Goldmanovou.