Helena Houdová promluvila o výchově svých dětí: Tohle naštve hodně maminek!

Modelka Helena Houdová (38) svoje tři děti Daveeda (7), Dariena (9) a malou Deiu (5) vychovává poněkud odlišně od zakořeněného způsobu. A to jí mají mnozí kritici za zlé. V čem ji děti musí poslouchat a v čem mají naopak volnost? A jak to má krásná blondýnka s muži?

Dobrovolně se rozhodla, že se i s dětmi vydá na neobvyklou cestu životem. Děti přestaly chodit do školy a začaly se vzdělávat formou worldschoolingu (učení pomocí cestování – pozn. redakce). I když by se to mohlo někomu zdát jako ideál a pohodička, ve skutečnosti je to poměrně náročné.

Helena Houdová má za sebou rozvod s manželem Omarem Amanatem a také pořádnou práci sama se sebou. Nyní se ale snaží vychovávat děti podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. „Zpočátku jsem jim chtěla dát neomezený prostor, aby vyrostly v to, kým opravdu jsou, ale pak mi došlo, že si svou maminku a tatínka vybraly, takže ten prostor přece nějaké mantinely potřebuje. Dnes tedy máme domluvené hranice, které fungují pro mě i pro ně,“ řekla modelka v rozhovoru pro časopis Téma.

„Například spát chodí, kdy chtějí, aby se naučily poslouchat své tělo. Ale o jídle jim zatím víceméně rozhoduji já,“ vysvětlila Houdová s tím, že takový cukr děti znají. Jednak ho dostávají u tatínka a druhak jim ho občas dopřeje i ona sama.

Má však pocit, že si děti moc neváží speciální výuky, kterou díky své matce mohou absolvovat. „Neváží si toho ani trochu. Zatím jim to vůbec nedochází a já s tím mám občas problém. Tohle ještě v sobě vyřešené nemám, ale co. Třeba je ještě na rok pošlu do školy a vážit si toho začnou,“ říká.

Čtěte pokračování článku na Blesk.cz