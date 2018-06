Historici možná roky zaměňovali dva parašutisty. V pondělí jim odhalí nové pamětní desky

„Češi se nevzdávají!“ – to byla poslední slova, která zazněla z krypty, kde muži trávili poslední dny svého života. Není jasné, který ze čtyř zbývajících parašutistů je vynesl. Mohl to být Josef Gabčík (výsadek Anthropoid), Jaroslav Švarc (Tin), Jan Hrubý (Bioscop), nebo Josef Valčík (Silver A). Adolf Opálka (Out Distance), Jan Kubiš (Anthropoid) a Josef Bublík (Bioscop) byli v té době už mrtví. Ačkoli i oni odolávali při boji na kůru kostela asi dvě hodiny, Adolf Opálka a Josef Bublík si poslední kulku schovali pro sebe. Jan Kubiš, který vrhl bombu na Heydrichovo auto, si prostřelit spánek nestačil. Zranily ho totiž střepiny a nacisté jej našli v bezvědomí.

„Střídali se v hlídce na kůru, kde byli vždycky tři, a čtyři odpočívali dole v kryptě,“ popisuje badatel Jiří Padevět denní rutinu ukrytých parašutistů. Právě v ten osudný den, který byl jejich posledním, tak byla údajně nerozlučná dvojice Jan Kubiš a Josef Gabčík rozdělena. Kubiš padl na kůru, Gabčík si o několik hodin později prostřelil spánek dole v kryptě.

Nacisté pálili ze samopalů a vrhali granáty, přesto se parašutisté ubránili několik hodin

Kubiše a Bublíka, který po průstřelu hlavy také ještě dýchal, převezli nacisté do nemocnice. Adolfa Opálku položili jako prvního na kostelní koberec položený na chodník na Václavské ulici naproti kostela. Podle nalezeného oblečení a některých svědectví nacisté tušili, že v kostele se ukrývá ještě další skupina parašutistů a začali se proto dobývat do krypty. Zde z původně sedmičlenné skupiny zůstávali ještě čtyři muži.

Nacisté povolali do akce pražské hasiče, kteří do sklepení vháněli vodu. Ta ale pravděpodobně někudy unikala a záměr útočníky vyplavit nevyšel. Přestože proti celkem sedmi parašutistům stálo asi 800 nacistů, boj trval několik hodin. Němci totiž chtěli muže dostat živé. „Němci měli samopaly a mohli v podstatě za nepřetržité střelby vytvořit pro útočící muže Waffen SS úplnou palebnou hradbu. Zato parašutisté stříleli po jednom výstřelu z pistole. Mně je popravdě celkem divné, že Němci, kteří měli obrovskou přesilu, bojovali déle než dvě hodiny s těmi třemi parašutisty na kůru kostela. A to je ještě zasypávali desítkami ručních granátů,“ popisuje archivář Vojtěch Šustek.

Kůr kostela, ze kterého parašutisté stříleliautor: VHÚ

„Měli dokonce příkaz střílet jim jen na spodní polovinu těla. Protože mrtvý parašutista by byl sice úspěch, ale pro gestapo ne, protože by přišlo o informace. Kdyby bylo úkolem zásahu parašutisty odstranit, bylo by to asi rychlejší,“ potvrzuje historik Zdeněk Špitálník. Po několika neúspěšných hodinách nacisté pravděpodobně pochopili, že z této bitvy možná vyjdou vítězně, ale živí parašutisté se jim do rukou nedostanou. Na neustávající střelbu a vhazování granátů nicméně mohli parašutisté odpovídat jen stěží.

„Měli 11 střelných zbraní, pistolí, a žádný samopal. A do každé pistole mohli mít průměrně 20 nábojů. Měli tam zřejmě i podobné bomby, jaké použili při atentátu, a zápalné lahve, které měli dole v kryptě,“ vypočítává výzbroj Špitálník. Scény zběsilé střelby samopalem jsou tak skutečně pouze smyšleným obrazem tvůrců filmu Atentát z roku 1964. Parašutisté stříleli pravděpodobně rozvážně po jednom výstřelu z pistole. I oni si poslední náboj nechali pro sebe. Ve chvíli, kdy nacisté rozbili trhavinami hlavní vchod do krypty, vpálili si muži kulku do hlavy. Jaroslav Švarc se navíc ještě pojistil skousnutím kapsle s jedem.

Mrtvá těla vláčeli nacisté neurvale z krypty, pak nad nimi pili šampaňské a kopali do nich

Po vtrhnutí do krypty se nacisté zřejmě chovali zběsile. Místo toho, aby celou kriminální scénu pečlivě vyfotografovali, lační po sedmi hodinách boje vytáhli bez dokumentace čtyři parašutisty ihned ven z krypty. „Když esesmani vítězoslavně vtrhli dovnitř, tak chtěli nejprve uspokojit v Resslově ulici stojícího K. H. Franka a další nacistické funkcionáře. Ti byli velmi nervózní, nikdo z nich tak dlouhý boj o kostel a kryptu nečekal. K. H. Frank byl při pozorování boje velmi hlučný a neustále tlačil na to, aby již akce byla ukončena a kostel dobyt. Posléze odkryl další část svého barbarského charakteru, když podle některých svědectví do mrtvých parašutistů kopal a plival na ně. Na "oslavu" byly také doslova nad těly rozdávány chlebíčky a rozléváno šampaňské,“ popisuje historik Marek Melša.

Dle dochovaných svědectví se nacisté chovali k tělům velmi neuctivě. Z krypty je doslova táhli tím způsobem, že prý jim bezvládné hlavy bouchaly o jednotlivé stupně schodů. Venku je položili na kostelní koberce vedle mrtvého Opálky. To byla pravděpodobně chvíle, kdy vznikly jedny z mála fotografií mrtvých parašutistů ležících na chodníku. Fotograf zaznamenal, jak těla ztotožňuje Karel Čurda, který je udal gestapu, ačkoli byl také původně parašutista a dobře se s nimi znal. Vznikly také fotografie pěti těl – Jana Hrubého, Jaroslava Švarce, Adolfa Opálky, Josefa Valčíka a (údajně) Josefa Bublíka. Právě v místech na rohu Václavské ulice, kde těla ležela, nyní budou nové pamětní desky.

Mrtvá těla na kobercíchautor: Archiv Jaroslava Čvančary

Historici označí místa, kde ležela těla parašutistů

Umístění desek iniciovali historici Pavel Kmoch a Jiří Padevět. „Vždy, když jsem chodil kolem, tak jsem si říkal, že tady parašutisté těsně po smrti leželi a že to přitom skoro nikdo neví. Nebyl jsem první, koho napadlo tam pamětní desky umístit, ale protože nebylo dosud jasné, kde čí tělo na chodníku leželo, nebylo to možné. Ve chvíli, kdy se mi tuto skutečnost podařilo zjistit, tak už bylo jednoduché iniciovat umístění desek,“ vysvětluje Kmoch.

Pamětní desky budou zapadat do okolní dlažby a v místech, kde měli jednotliví parašutisté položeny hlavy. Na každé je uvedeno jméno, datum narození a úmrtí a také název výsadku, jehož členem padlý byl. Desek ale nebude jako parašutistů sedm, ale osm. Nacisté totiž k tělům přivezli tehdy i mrtvého Jana Milíče Zelenku, o kterém se domnívali, že může být také parašutistou, protože pochybovali o pravosti jeho dokladů.

18letý mladík byl synem Jana Zelenky-Hajského, který patřil k nejbližším spolupracovníkům parašutistů z řad českého odboje, a jeho syn Milíč se také zapojil do činnosti podzemního hnutí. Když gestapo přišlo do jejich bytu, matku zatkli a otec se stihl otrávit. Milíč se o razii dozvěděl a domů se nevrátil. Místo toho následoval příkladu svého otce a v Husově háji v Záběhlicích skousl kyanidovou kapsli. Když jej našli, gestapo se domnívalo, že i on může být parašutistou, který si v bezvýchodné situaci vzal život, a proto ho převezli před kostel, kde probíhala identifikace. Té se kromě Čurdy zúčastnil také další kolaborující parašutista Viliam Gerik, nebo vyslýcháním zmučený člen odboje Vlastimil „Aťa“ Moravec.

Historici zřejmě dlouho zaměňovali Gabčíka s Bublíkem

Právě před kostelem dostala mrtvá těla čísla, o kterých se pak píše v pitevním protokolu. A především díky nim se Pavlu Kmochovi podařilo zjistit, kde který parašutista na chodníku ležel. „Pozici těl některých se podařilo identifikovat už dávno. Kde ležel Hrubý, Švarc a Opálka je vidět naprosto jasně už z těch dochovaných fotografií. Základním klíčem pro zjištění polohy dalších těl ale byla nutnost dát dohromady fotografie z místa a čísla těl z pitevních protokolů. Tímto způsobem jsem zjistil, že čísla těl souvisí s jejich polohou na chodníku,“ dodává Kmoch. Při této identifikaci dokonce odhalil, že badatelé roky zřejmě zaměňovali tělo Josefa Gabčíka s Josefem Bublíkem.

Podle některých historiků jde o tělo Josefa Bublíka, Pavel Kmoch si je ale jistý, že je to Josef Gabčíkautor: Archiv Jaroslava Čvančary

„Nejsem jediný, kdo si toho všimnul, ale tento omyl se v různé literatuře objevuje asi dvacet let. Právě skutečnost, že na fotografii měl být Josef Bublík, do mého systému identifikace těl nezapadala. Přišlo mi divné, že na fotkách z chodníku by byl i Bublík, který byl v té době ještě v nemocnici. Naopak dle tradovaných popisků na těch fotografiích chyběl Gabčík, který tam měl být. Teprve ve chvíli, kdy jsem si uvědomil, že mi to nevychází kvůli záměně těchto dvou osob, mi začalo vše sedět,“ dodává Kmoch. Na chodníku nebyl vyfotografován ani Kubiš, protože v době pořizování snímku byl ještě v lazaretu SS v Podolí, kde se mu snažili zachránit život. Marně. Kvůli identifikaci jeho tělo před kostel dovezli zřejmě až poté, co fotograf odešel, nebo už nepořizoval snímky.

Na vzniku pamětních desek parašutistům se kromě obou zmíněných historiků podílelo také několik historických nadšenců. „Asi polovinu nákladů na výrobu desek uhradila radnice Prahy 2 a druhou polovinu částky věnovaly soukromé osoby, které o historii mají zájem a byly ochotné přispět. Byly to desítky dárců. Každý příspěl, jak mohl. Jednotlivé dary byly v řádech stokorun i tisícikorun,“ dodává Kmoch.

Slavnostní odhalení desek se uskuteční v pondělí 18. června 2018 v den 76. výročí dobytí krypty. Slavnostní akt začíná ve 12 hodin v pražské Václavské ulici. Už předtím se od 10. hodiny uskuteční tradiční pietní vzpomínka přímo před kostelem svatého Cyrila a Metoděje.