Hrdinové z jeskyně: Za záchranou chlapců stojí tisíce lidí, někteří riskovali životy

První hlas, který chlapci po dlouhých dnech v jeskyni slyšeli, pařil britskému potápěči Johnu Volanthenovi, který spolu s dvěma dalšími krajany přicestoval do Thajska tři dny poté, co fotbalový tým zmizel. Nepostradatelným se stal i australský lékař Richard Harris, který má s potápěním letité zkušenosti. Právě on sledoval zdravotní stav chlapců a měl za úkol rozhodnout, zda budou schopní náročnou záchrannou akcí projít. Spolu s ním se o skupinu staral i thajský lékař Pak Loharnshoon, video, kde chlapcům ošetřuje drobné rány, doslova obletělo svět.

Adelaide doctor & cave-diving specialist Richard Harris, gave up his holidays so he could assist with the Thailand rescue operation. @9NewsAdel pic.twitter.com/DgVROfywqL — Edward Godfrey (@EdwardGodfrey9) 9. července 2018

Do jeskyně se potopil i dánský potápěč Claus Rasmussen. V Thajsku žije už několik let a spolu s Belgičanem Benem Reymenantsem, který se akce také zúčastnil a nejspíš byl součástí skupiny, která chlapce objevila, vede kurzy potápění.

Podobně se zapojil i Fin Mikko Paasi, který si na malém thajském ostrově Koh Tao, založil centrum specializované na technické potápění. Jeho doménou jsou především ponory do jeskyní nebo například vraků lodí. Spolu s ním centrum provozuje Ivan Karadzic, ten se do záchrany chlapců zapojil také. Serveru BBC se pak svěřil, jaké pocity během akce prožíval. „V žádném případě není normální, aby jedenáctileté děti provozovaly jeskynní potápění. Potápějí se v prostředí, které je považováno za jedno z nejnebezpečnějších. V nulové viditelnosti.“ Když poprvé zahlédl jedno z uvězněných dětí, zmocnil se ho strach. „Byl jsem strašně vyděšený, ale když jsem viděl, že žije, dýchá a zdá se být v pořádku, ulevilo se mi.“

Nepostradatelnou se stala také speciální jednotka thajského námořnictva v čele s admirálem Arpakornou Yuukongkaewem. Byli to členové námořnictva, kteří zůstali v jeskyni až do doby, než se i poslední chlapec dostal bezpečně ven. „Jsem šťastný a věřím, že stejně šťastní jsou i všichni ostatní Thajci. Od prvního dne, kdy nás povolali k záchranné akci, jsme se museli vyrovnat s několika neúspěchy. Hladina vody totiž postupně stoupala,“ řekl serveru BBC admirál Yuukongkaew. „Mysleli jsme, že to nezvládneme. Stále jsme ale doufali, že mohou být na živu a věděli jsme, že musíme jít dál. Naděje byla to jediné, s čím jsme mohli pracovat. Nakonec se ale ten malý kousek naděje stal skutečností.“

Na záchraně se podílel i člen tamního námořnictva Saman Gunan. Ten ale za dosud neznámých okolností zemřel. Pomáhal v rozmisťováním lahví s kyslíkem po jeskyni, na zpáteční cestě ale ztratil vědomí a i přes opakované pokusy o oživení zemřel.