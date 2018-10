Indické pláže skrývají největší zásoby thoria. To se může stát jaderným palivem budoucnosti

Indie, stejně jako další země, se o tento druhu materiálu a vývoj nových reaktorů, které by byly schopné thorium využít k výrobě energie, zajímá čím dál intenzivněji. Například Čína se v loňském roce podle BBC zavázala vynaložit 3,3 miliardy dolarů na výzkum této technologie.

A je to právě Indie, které by jaderná energetika, která díky novému palivu nebude náročná ani na bezpečnost jako takovou ale také na složité uchovávání radioaktivního odpadu, mohla při neustále vzrůstajícím počtu obyvatel výrazně pomoct. "Musíme se spoléhat na domácí suroviny a spoléhat na dlouhodobou udržitelnost naší země, která za nedlouho bude živit jednu pětinu populace světa," řekl BBC Srikumar Banerjee, bývalý tajemník indického ministerstva pro jadernou energii.

Současné jaderné elektrárny zpravidla využívají uran, ten je ale neoddělitelně spojený i s výrobou jaderných zbraní. Tento "vedlejší produkt" u thoria odpadá. Thorium se navíc v přírodě vyskytuje mnohem častěji než uran, jehož zásoby jsou omezené.

Někteří vědci ale význam thoria zpochybňují. Například podle člena indické komise pro atomovou energii Anila Kakodkara je zavedená technologie založená na uranu natolik fungující, že pro většinu států světa není důvod ji měnit. Dodává ale, že opačný trend by mohl nastat v rozvojových zemích, které se nechtějí spoléhat na uhlík a kde je právě thoria dostatek.

Dalším problémem, který se jaderné energetiky týká je uchovávání nebezpečného odpadu. Ten, který vzniká štěpením uranu se musí skladovat v podzemních úložištích statisíce až miliony let. Naproti tomu odpad thoria má poločas rozpadu násobně nižší. Reaktory zpracovávající thorium by měly být navíc mnohem méně náchylné, to znamená, že riziko nehod podobným těm v Černobylu nebo Fukušimě, by se mělo radikálně snížit.

Indie ale nevkládá veškerou svou budoucnost do thoria, které představuje spíše dlouhodobější výhled. Země s 1,3 miliardami obyvatel v současnosti například pracuje na výstavbě 12 nových reaktorů ke zpracování těžké vody a nemalé finanční prostředky vynakládá i do sluneční a větrné energie.