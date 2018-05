INFOGRAFIKA DNE: Revoluční raketa Falcon 9 se dočkala finální verze. Co Muskovo dítě dokáže?

Americká společnost SpaceX nasazuje do ostrého provozu vylepšenou raketu Falcon 9 s označením Block 5. Má se jednat o finální verzi nosiče, který chce společnost používat i pro lety s posádkou. Na oběžnou teď ale dráhu vynese bangladéšský satelit, přičemž start plánovaný původně na čtvrteční večer byl na poslední chvíli o 24 hodin odložen. Falcon 9 umožní až stonásobné opakované využití, a tedy i levnější lety do vesmíru. Co dalšího je dobré o raketě vědět?