Snubní prsteny: Jak je vybírat? | info.cz

Květen je sice měsícem lásky, ale svatbám kvůli pranostikám moc nepřeje. Dá se říci, že je takovým klidem před bouří ­– svatební horečkou, která začíná v červnu a končí až s říjnem. Je to tedy ideální doba na doladění posledních detailů, třeba zorientování se v nabídce snubních prstenů a výběr toho ideálního kousku.

Zlatá klasika

Při slovním spojení zlaté snubní prsteny se mnohým z nás vybaví obroučky našich rodičů, tedy hladké, žluté kroužky nebo naopak vzor, který měl snad každý. Dnešní nabídka těchto klasických prstýnků je však mnohem rozmanitější. Kromě klasické žluté nebo bílé varianty se čím dál tím častěji hlásí o slovo moderní, růžové zlato. Nynější trendy jsou navíc pod diktátem minimalismu, což těmto osvědčeným prstýnkům hraje do karet.

Vaši ruku může zdobit prostý zlatý kroužek, případně mu můžete dodat pomyslnou třešničku na dortu ve formě blyštivého drahokamu uprostřed. Máte-li problém uchovat v paměti důležitá data, ideální je vnitřní stranu doplnit vygravírovaným datem svatby (případně jménem partnera).

Tato prstenová klasika je ideální volbou také pro nerozhodné jedince. Váháte, který z drahých kovů vybrat? Nebojte se zlato kombinovat!

Třpytivé nekonečno

Věčný svatební mužsko-ženský konflikt: hladký kroužek versus prsten s drahokamy? Tzv. eternity prstýnky přinášejí řešení. Jsou totiž tvořeny dvojicí ladících obrouček, z nichž pánský sází na čistou jednoduchost, kdežto ten ženský je po obvodu lemován řadou zářících diamantů.

Kov hodný králů

Platina, jakožto bílošedá královna drahých kovů, je pro věčný symbol lásky jako dělaná. Stejně jako vaše láska k drahé polovičce je odolná, trvalá a nikdy neztrácející lesk. Platinové snubní prsteny jsou vhodné zejména pro milovníky luxusu nebo jednotlivce, kteří se z důvodu alergických reakcí nesnesou s běžnými drahými kovy.

Vintage

Šperky našich babiček neztrácejí šmrnc ani po letech. Je to dáno většinou kvalitním zpracováním a nadčasovým designem. Pokud ale nepatříte mezi šťastlivce, kteří by takovýto prsten zdědili, nezoufejte. I v dnešní době jsou k sehnání nádherné kousky ve stylu art deco, které se budou od těch původních lišit pouze v jedné věci – budou vonět novotou.

Puzzle

Žhavou novinkou mezi snubními prsteny jsou vykrojené obroučky. Dámský šperk je tvarován tak, aby společně se zásnubním prstýnkem do sebe přesně zapadly jako skládačka puzzle, což z nich tvoří důmyslnou, elegantní kombinaci.

Něco extra

Každá láska je něčím specifická. Pokud se řadíte mezi páry, které ji chtějí zpečetit originálním šperkem, právě pro vás jsou vhodné netradiční snubní prsteny. Vystupte z řady a nechte na svém prsteníčku vyniknout obroučku se vzorovaným povrchem, otiskem prstu nebo vlastním návrhem. Ukažte okolí, že výběr vaší lásky byl trefou do černého a nechte si do šperku zasadit černý diamant. Je libo trochu extravagance? Co takhle porhodiované celočerné prstýnky?

Ať už si vyberete jakýkoli model, nejdůležitější je, že si jej v ten velký den se svou drahou polovičkou vyměníte. Tak ať je pro vás oba symbolem věrnosti a věčné lásky!