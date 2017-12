Jak tráví Vánoce muslimové v Česku? Kapr se salátem ani stromeček jim často nejsou cizí

„Muslimové obecně neslaví Vánoce jako české rodiny, ve smíšených rodinách – kde je například babička nebo maminka Češka – se ale k tomu často dostanou. Například moje manželka poslední čtyři roky vaří kapra, kterého si i s bramborovým salátem dávají i naše děti,“ popisuje pro INFO.CZ ředitel Muslimské unie v ČR Muhamed Abbas, jehož manželka přešla z křesťanské víry na islám.

„Jsou muslimové, kteří si někdy kupují i vánoční stromeček. Je to ale případ od případu,“ říká Abbas. Vánoce se podle něj v Česku ani nedají přehlédnout. „I u nás je svátků plná televize, rozhlas i obchody a stejné je to i v Česku. Člověk tomu nemůže uniknout. Na druhou stranu jsou i muslimové, kteří jsou proti, a to kvůli obavám, že by jejich děti mohly ztratit identitu,“ vysvětluje.

Řadu vánočních tradic a zvyků přebrala například třicetiletá Sagar Rakin, která uprchla do Česka kvůli válce z Afghánistánu. „Řekla bych, že tradice jsme přijali a dokonce je velmi vzorně dodržujeme,“ říká mladá Afghánka.

„Obvykle Vánoce s rodinou slavíme tak, že se scházíme u rodičů, kde je stromeček, nějaké symbolické dárečky hlavně kvůli malým synovcům, vánoční koledy, bramborový salát, kapr i cukroví. Tuto atmosféru navozuje hlavně maminka, která tradici doma udržuje. Jíme, pijeme, máme rodinnou pohodu, povídáme si a prostě trávíme příjemný čas s rodinou,“ popisuje Rakin, jak její rodina tráví vánoční svátky.

Do Česka se dostala spolu s rodinou před 20 lety, posledních 14 let žije v Praze. Česká metropole má podle ní během vánočních svátků své kouzlo, klid se ale z pražských ulic tak trochu vytrácí. „Já mám osobně ráda vánoční pohodu a klid, která byla například ještě před 15ti lety v Praze dostatečně patrná. Nyní cítím, že v Praze jsou Vánoce spíše stres a shon za dárky na poslední chvíli. Bohaté vánoční trhy a ozdoby ale ve městě do určité míry navozují atmosféru,“ svěřila se redakci.

Rodina na prvním místě

Rodinná pohoda je to nejdůležitější také podle Lenky Almutairi Jirsové, která si vzala muže původem z Kuvajtu. „Vánoce neslavíme, stromek nezdobíme, ale mé rodině vždy nějakou radost uděláme. Také máme mnoho známých, kterým přejeme šťastné a vesele Vánoce. Máme rádi ryby, kapra ráda udělám i s bramborovým salátem. Cukroví si v malé míře také dáme – hlavně vanilkové rohlíčky, které peče nejlepší moje maminka. Pohádky občas také nějaké stihnu, ale manžel se nedívá. Ten má raději fotbal,“ říká pro INFO.CZ.

„Myslím, že to nejdůležitější ale je, že se každoročně sejdeme jako rodina ve zdraví, a to mě vlastně přimělo konvertovat k islámu,“ dodává Almutairi Jirsová s tím, že právě soudržnost rodiny je pro ni to nejdůležitější. Společně s manželem začala bydlet v Česku před 18 lety, dnes žijí v Teplicích, kde se pustili do rozsáhlé rekonstrukce staré zchátralé vily.

„Můj manžel pochází z tradiční kuvajtské rodiny Al Mutairi. Je to jako Novákovi v Česku. Má osm sourozenců, což je pro nás Evropany trochu moc, ale v Kuvajtu je to úplně normální. Je naopak divné, když máte jen jedno dítě – automaticky si všichni mysli že jste nemocná,“ popisuje kuvajtskou rodinnou kulturu.

I muslimové věří v Ježíše

Vánoce v Česku jsou už dlouhé roky spojené hlavně s rozdáváním dárečků a právě tuto tradici často přebírají i muslimové. To se týká především rodin s malými dětmi. Stejně tomu je i v případě ředitele Muslimské unie.

„Když byly děti malé, také jsme jim na Vánoce kupovali dárky. Všechny děti ve škole totiž dostávaly dárky a nechtěli jsme, aby se ty naše cítily ochuzené. Takže dostávaly dárky jak během muslimských svátků, tak i na české Vánoce,“ vzpomíná Abbas, který zároveň upozorňuje, že Vánoce nejsou pro muslimy cizí ani z hlediska náboženství.

„Důležité je podotknout, že muslimové také věří v Ježíše, který je prorokem stejně jako Mohamed. Když si člověk čte Korán, zjistí, že se zde velmi hezky mluví i o Ježíšovi. Dokonce tam je jedna kapitola, která se jmenuje Maria a vypráví o tom, jak Marie počala Ježíše,“ vysvětluje Abbas.

Jako mají křesťané Vánoce, slaví podobné svátky i muslimové. Sagar Rakin by k Vánocům přirovnala například oslavu Perského Nového roku, který se slaví 21. března, tedy v den jarní rovnodennosti. „Je to oslava štěstí, kdy se rodiny vzájemně navštěvují. Dárky si sice nedávají, domácnosti si ale kupuji nové věci, které potřebují. Vaří se hodně jídla, peče se cukroví a hodně se tancuje,“ popisuje Afghánka, která v Česku našla nový domov.