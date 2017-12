Jan Tříska nebo Helena Štáchová. 10 českých osobností, které v roce 2017 odešlo na věčnost

Některé znal celý svět, někteří se zase zaryli do vzpomínek výhradně Čechům. Připomeňte si významné osobnosti z řad herců, sportovců, zpěváků nebo i duchovních, kteří zemřeli v průběhu roku 2017.

Jan Tříska

Svou hereckou kariéru nastartoval už během studií na DAMU, už v té době totiž hrál v Národním divadle, kam v roce 1959 nastoupil na stálo. V roce 1977 emigroval do Kanady a poté do Spojených států, kde trpělivě čekal na další šanci. Ta opravdu přišla. Začal totiž spolupracovat s Milošem Formanem a objevil se tak ve filmech jako Ragtime nebo Lid versus Larry Flynt. Po roce 1989 se pravidelně vracel do své vlasti a mohl tak natočit snímky jako Obecná škola nebo Želary a pravidelně se objevovat na Letních Shakespearových slavnostech, kde nezapomenutelně ztvárnil Krále Leara. Zemřel 23. září na následky pádu z Karlova mostu.

Miloslav Vlk

Římskokatolický kněz a někdejší arcibiskup pražský Miloslav vlk, kterého papež Jan Pavel II. v roce 1994 jmenoval kardinálem, se narodil v roce 1932. Vlk coby čerstvě vystudovaný kněz pracoval v 70. letech jako sekretář českobudějovického biskupa, z rozhodnutí úřadů ale musel odejít a v 80. letech se živil jako umývač oken. Na teologickou dráhu nastoupil znovu až těsně před sametovou revolucí. Zemřel 18. března po dlouhé nemoci. Jeho pohřeb proběhl pod vedením Dominika Duky ve svatovítské katedrále, kde jsou také uloženy jeho ostatky.

Wabi Daněk

Autor písní, které se staly trampskými hymnami, byl trapem nejspíš ještě před tím, než se narodil. Oba jeho rodiče byli totiž skauti. Ve Zlíně, kde se Stanislav Jan Daněk narodil, se vyučil zámečníkem. Řemeslem se živol do roku 1983, ale už v 70. letech vystupoval s kapelou Plížák a nakonec se hudebě věnoval naplno. Složil na 150 písní a vydal 11 alb, jeho největším hitem se stala píseň Rosa na kolejích, kterou kritika označila za jeden z nejlepších debutů české populární hudby. Wabi Daněk zemřel 16. listopadu.

Olbram Zoubek

Oceňovaný sochař Olbram Zoubek vytvořil mimo jiné památník obětem komunismu na pražském Újezdě. Do povědomí široké veřejnosti se zapsal tím, že v roce 1969 sňal posmrtnou masku Jana Palacha, který se upálil na protest proti komunistickému režimu. Režimu se pak stal Zoubek nepohodlným a v následném období normalizace měl omezené možnosti veřejného působení. Pracoval tak tehdy třeba jako restaurátor v Litomyšli. Po listopadu 1989 se podle Breganta aktivně podílel na demokratických změnách. Ještě předtím, než 15. června zemřel, pracoval například na plastice pátera Josefa Toufara.

Helena Štáchová

Helena Štáchová se zasloužila o pokračování tradice nejpopulárnějších domácích postav na nitích - Spejbla a Hurvínka. Byla herečkou, režisérkou, scenáristkou i dabérkou, když svou fistulku propůjčila Líze Simpsonové v oblíbeném animovaném seriálu. Byla rovněž neoddělitelně spjata s Máničkou i její bábinkou, za které hovořila od roku 1967. Štáchová, jejíž hlas se naposledy objevil v animovaném filmu Hurvínek a kouzelné muzeum, zemřela 22. března.

Jiří Bělohlávek

Bělohlávek byl dirigentem světového formátu, léta byl znám dokonalou profesionalitou, pozorností k detailům i smyslem pro barevnost hudby. Houslista Jaroslav Svěcený uvedl, že Bělohlávek byl jednou z největších hudebních osobností přelomu 20. a 21. století a českým interpretem se světovou proslulostí. Bělohlávek spolupracoval s mnoha významnými světovými orchestry, například Berlínskou filharmonií či Newyorskou filharmonií. Symfonický orchestr BBC vedl v letech 2006 až 2012. Za své služby britské hudbě byl jmenován komandérem Řádu Britského impéria. Zemřel 31. května.

Jana Novotná

Brněnská rodačka Novotná vyhrála na okruhu WTA 24 turnajů ve dvouhře a 76 ve čtyřhře. V roce 1988 slavila triumf ve Fed Cupu. Vedle jednoho grandslamového vavřínu z dvouhry získala dalších dvanáct ve čtyřhře a čtyři ve smíšené čtyřhře. Byla bronzovou olympijskou medailistkou z dvouhry v Atlantě 1996, kde přidala stříbro ve čtyřhře s Helenou Sukovou, s kterou byly druhé i v Soulu 1988. Novotná, jedna z posledních hráček vyznávajících útočný styl servis - volej s výtečným čopem, ukončila kariéru v roce 1999. O šest let později byla uvedena do tenisové Síně slávy. Dlouho žila na Floridě, odkud se před sedmi lety vrátila do Brna. Zemřela 16. listopadu v nedožitých 50 letech.

Věra Špinarová

Zpěvačku proslavily písně jako Meteor lásky, Bílá jawa 250, Raketou na Mars, Měj mě rád nebo Jednoho dne se vrátíš. Mezi špičku domácí populární scény ji katapultovala nahrávka Music box z roku 1969, o tři roky později vydala své první album Andromeda. Poté vystupovala se skupinami Speciál a Notabene. Celkem vydala 13 desek. Ve věku 65 let zemřela v pražské motolské nemocnici poté, co ji po zástavě srdce transportoval vrtulník z jejího koncertu.

Vladimír Renčín

Renčín se proslavil zejména originálními kreslenými vtipy glosujícími současné dění, které vycházely v novinách a časopisech desítky let. Děti zase znají z večerníčků jeho Zvířátka pana Krbce. Renčínovy kresby vyšly ve třicítce knih, na desítkách dalších knih se podílel jako ilustrátor. Mimo jiné je také spoluautorem divadelní hry Nejkrásnější válka a autorem příležitostné řady známek z roku 1995. Uspořádal více než stovku samostatných výstav a je držitelem mnoha ocenění, včetně medaile Za zásluhy, kterou dostal od tehdejšího prezidenta Václava Klause.