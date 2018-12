"Je to brutál," tvrdí Babiš ve vánočním přání o své práci. Pod stromeček si přeje fotky

Premiér Andrej Babiš si k Vánocům přeje fotky. Tvrdí to ve vánočním přání, které zveřejnil na sociálních sítích. Tradičně velmi profesionálně pojaté video tentokrát rekapituluje celý rok z premiérova pohledu.

„Nejradši jako dárek k Vánocům mám fotky. Album, větší album, poskládané podle toho, jak šel čas. A tak prosím každý rok své děti, aby mi každý rok něco takového vytvořily. Možná proto, že je moc nevidím za rok,“ říká Andrej Babiš ve vánočním videu, které den před Štědrým dnem zveřejnil na sociální síti.

Fotoalbum okamžiků s rodinou

Video je plné fotografií, které mapují uplynulý právě končící rok. Premiér je na něm zachycen při pracovních schůzkách s evropskými politiky i na cestách do krajů se svou vládou. A hodně fotek dává nahlížet také do jeho soukromého rodinného života.

A zatímco informace kolem své první rodiny se snaží premiér upozaďovat - i poté, co se na veřejnosti objevily informace o údajném únosu jeho syna Andreje Babiše mladšího, o své současné manželce Monice a společných dětech hovoří častěji. I na sociálních sítích pravidelně zveřejňuje společné fotky a informoval třeba o tom, že jeho dcera Vivien úspěšně odmaturovala.

„Stárnu a rád se dojímám nad tím, kdy jsme byli spolu a kdy nám bylo fajn,“ říká Babiš ve videu. Hovoří také o tom, jak zažívá nepříjemné pocity, když se na sebe ráno dívá do zrcadla a vidí dopady stárnutí.

„Mazec, brutal…“

„Fotky mi připomínají, co jsem prožil já, koho jsem potkal, kde jsem byl a hlavně jak jsem bojoval za naše zájmy ve světě, za Českou republiku. A byl to mazec, byl to brutal, jak jsme makali. Makali jsme sedm dní v týdnu, občas i dvacítku, když jsem byl v Londýně, tak dvacet čtyřku jsme dělali,“ vzpomíná premiér.