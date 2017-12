Jedenáctiletá dívka nikdy nepoznala život mimo vězení, celu sdílí se sériovou vražedkyní

Jiný život, než ten za mřížemi, jedenáctiletá Mína nepoznala. Za zdmi jedné z afghánských věznic se narodila, a přestože žádný zločin nespáchala, s největší pravděpodobností zde stráví i zbytek dětství. Její matka Širin Gulová je odsouzenou sériovou vražedkyní a Mína nemá nikoho jiného, kdo by se o ni mohl postarat. Stejně jako stovky dalších afghánských dětí tak vyrůstá v nehostinném prostředí vězeňské cely a jak vypadá život venku, si ani nedokáže představit. Její příběh přinesl americký server The New York Times .

Mína není ve věznici v afghánském městě Džalálábád jediným dítětem – v křídle určeném ženám je 35 dalších, které zde žijí po boku svých matek. Žádné z nich ale nestrávilo za mřížemi tak dlouhou dobu. Mína, která zde oslavila 11. narozeniny, nemá o životě venku potuchy. Mimo věznici se nedostala ani na malou chvilku a přístup k televizi také nemá.

„Ano, přála bych si, abych mohla vyjít ven. Chci odsud pryč a žít venku s mámou, ale neodejdu bez ní,“ říká v rozhovoru Mína, která je jednou ze stovek afghánských dětí vyrůstajících ve vězení. Odsouzeným matkám to dovolují tamní zákony. V Afghánistánu tak nejde o výjimečný případ, zvlášť pokud děti nemají jiného člena rodiny, který by se o ně mohl postarat.

To je i případ Míny. Za oloupení a vraždu 27 mužů byl spolu s ní odsouzen i její partner Rahmatuláh, syn, švagr, strýc a synovec. Podle státního zástupce byla matka Míny vůdkyní celé skupiny, ona však vinu popírá. „Žádný zločin jsem nespáchala. Moje jediná chyba je, že jsem vařila jídlo pro manžela, který zločin spáchal,“ tvrdí rozzuřená, často až agresivní Širin během rozhovoru.

Matka Míny pracovala jako prostitutka a často si své zákazníky – většinou taxikáře – brala domů. Tam jim pak udělala kebab, do kterého přidala drogy, a omámené klienty její komplici okradli, zabili a pohřbili na dvorcích dvou rodinných domů. Všech šest členů skupiny bylo odsouzeno k trestu smrti pověšením. Popraveni byli všichni až na Širin, která v době výkonu poprav náhle otěhotněla. Po porodu jí byl trest zmírněn na doživotní vězení.

Mína je odsouzena trávit čas ve vězení s ní, její matka totiž ani nechce, aby si ji někdo z blízkých vzal do péče. „Mám hodně nepřátel. Nikomu bych nedůvěřovala natolik, aby Mínu vzali ven,“ vysvětluje Širin. Jediné, co tak její dcera má, je napodobenina panenky, kterou si sama vyrobila z kusu látky a šňůrky, a fotky Rahmatuláha, které považuje za svého otce. Datum jejího početí ale nesedí – jejím pravým otcem je zřejmě jeden z členů vězeňské ochranky. Širin proto čelí podezření, že otěhotněla schválně, aby se vyhnula šibenici.

Kromě portrétů a snímků z dovolené je Rahmatuláh na Míniných fotografiích vyobrazen i opravdu brutálním způsobem – na dvou snímcích, které by dítěti ani neměly přijít do ruky, je totiž vyfocen těsně po své popravě. Právě on byl tím, kdo Širin také pomohl zabít jejího prvního manžela. Kromě toho byl ale odsouzen i za pedofilii, krádeže a údajně byl také bývalým velitelem radikální skupiny Taliban.

Vzory, ke kterým Mína vzhlíží, jí nedávají dobrý základ do života a poznamená ji i dětství strávené ve vězení. Může zde sice navštěvovat školu, v jedné třídě ale sedí celkem 16 dětí nejrůznějšího věku, o kvalitě výuky se dá silně pochybovat. Volný čas může alespoň trávit s ostatními dětmi na venkovním dvorku věznice. Navzdory těmto možnostem Mína stále vyrůstá za mřížemi a tragické situace si je vědoma i její matka. „Měli by mě popravit, pak by Mína jeden den plakala a byl by konec. Místo toho pláču já každý den, je to pomalé umírání,“ říká Širin.