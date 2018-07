Jihokorejská popová hvězda paroduje setkání Kima s Trumpem. Bojuje i proti povinné vojně

Jedna z největších hvězd Jižní Koreje si vzala do parády jednu z největších událostí poslední doby. Ve svém nejnovějším videu paroduje summit, na kterém se setkal severokorejský vůdce Kim Čong-un s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Zpěvák známý pod pseudonymem Seungri patřící k největším hvězdám takzvaného K-popu si v nejnovějším videu utahuje z jednoho z nejsledovanějších setkání poslední doby. Hit „WHERE R U FROM“ samozřejmě nezůstal bez odezvy a od konce minulého týdne nasbíral rychle téměř tři miliony zhlédnutí.

Může tak následovat neznámější skladbu K-popu Gangnam Style, která stejně jako Seungriho píseň překročila hranice výstředního žánru i Jižní Koreje a dokázala se stát globálním hitem. Psy ji vydal v roce 2012 a na svém kontě už má neuvěřitelné tři miliardy zhlédnutí.

Seungri se také rád dotýká společensky diskutovaných témat, což je v apolitickém K-popu poměrně netradiční. V nejnovější skladbě se mimo jiné objeví v uniformě, což podle CNN souvisí s tím, že členové jeho kapely v současnosti vykonávají povinnou vojenskou službu anebo je v nejbližší době čeká.

V Jižní Koreji musí muži mezi 18. a 35. rokem absolvovat minimálně 21 měsíců vojny. Ministerstvo obrany ale přislíbilo, že do roku 2020 zkrátí vojenskou službu o tři měsíce. Nicméně ti, kdo se této povinnosti vzepřou, mohou skočit na několik let ve vězení.

Tento zákon stál nejspíš za koncem kariéry mnoha slavných jmen, a to nejen z oblasti hudby. Své hudební dráhy se musel nedobrovolně vzdát i zpěvák Yoo Seung-jun, který byl populární především v 90. letech. Aby se vyhnul vojně, stal se americkým občanem. To mu ale na druhou stranu zavřelo do Jižní Koreje dveře.