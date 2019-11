Jsou vaše data v bezpečí? Nejčastější zlozvyky, které možná děláte i vy | info.cz

Neopatrnost na internetu se nevyplácí

Svět internetu dnes představuje nepřeberné možnosti nejen jeho uživatelům, ale také hackerům. Samotný iPhone nebo jiný, byť sebelepší telefon na všechno nestačí. Je proto důležité mít se na pozoru a včas rozpoznat nebezpečnou situaci, která vás může stát vaši internetovou identitu i data.

Útočník může mít v mžiku kontrolu nad vašimi účty na sociálních sítích, internetovým bankovnictvím i vaším počítačem s veškerými soubory, které v něm máte uložené. V takové situaci vám k nim útočník může lehce zamezit přístup (například změnou hesla či zamknutím obrazovky počítače) a požadovat výkupné nebo páchat trestné činy pod vaším jménem.

Přečtěte si o nejčastějších chybách, které možná děláte, aniž byste si to uvědomovali.

1. Připojení k veřejné Wi-Fi síti

Ani krátké připojení k veřejné síti se vám nemusí vyplatit. Může ji poskytovat kdokoli a maskovat například pojmenováním podle kavárny v dosahu, aby působila důvěryhodně. Pokud se k síti připojíte, hacker může sledovat každý váš pohyb na internetu. Díky napojení na router může podvodník lehce monitorovat nejen vaši aktivitu, ale veškerá zařízení, která jsou k síti připojena.

Z tohoto důvodu také nikdy nezadávejte svá hesla, nepřihlašujte se ke svým účtům, a především nepoužívejte internetové bankovnictví, pokud jste připojeni na veřejnou Wi-Fi. Zvláště opatrně zacházejte s daty, která se bezprostředně týkají vašeho podnikání. Pro manipulaci s nimi se raději připojte k internetu přes datové připojení, kterému 100% důvěřujete. Není od věci mít na svém zařízení i program, který neustále monitoruje podezřelé soubory, a být připojen k VPN kvůli zamezení možného odposlouchávání vašeho internetového provozu.

2. Stažení podvodné aplikace

I aplikace, která vypadá zdánlivě neškodně (například ovládání svítilny v telefonu), vás může připravit o všechna citlivá data, která v telefonu máte. Útočníkovi na to stačí přidat do aplikace pouhých pár řádek kódu. Je proto důležité dbát na to, odkud aplikace stahujete. Stahujte pouze z oficiálních obchodů jako App Store či Google Play. I tak je však potřeba být na pozoru a pokaždé kontrolovat alespoň vydavatele aplikace, zda se nejedná o nastrčenou kopii.

3. SMS phishing

SMS phishing (nebo také SMShing) je způsob, kterým se z vás útočníci snaží vylákat citlivé údaje pomocí SMS. Na telefonní čísla rozesílají podvodné SMS zprávy s webovým odkazem a snaží se vás nalákat, abyste na něj kliknuli. Pokud vás odkaz dovede na stránku, na které zadáte citlivé údaje nebo instalujete aplikaci do telefonu, dáváte hackerům přístup ke svým datům. K nakažení však často stačí i pouhá návštěva odkazované stránky.

Pozor: Podvodná SMS se většinou tváří jako obyčejná informační zpráva, která vás informuje o výhře nebo objednaném zboží. Díky SMShingu se útočníci mohou dostat nejen k vašim datům. Do telefonu si můžete nevědomky instalovat škodlivý kód, který je schopen například rozesílat další SMS nebo přeposílat zprávy s autorizačními kódy pro vaše internetové bankovnictví.

4. Škodlivé odkazy

Se škodlivými odkazy jste se mohli setkat již dávno před SMS phishingem, například v podobně podvodných e-mailů. Podvodné newslettery či „právníci vašich zemřelých bohatých příbuzných“ se vás snaží přimět k poslání peněz či vymámení citlivých údajů dodnes.

Na škodlivý odkaz ale můžete narazit kdekoli na internetu, ať už schovaný pod reklamou, v příspěvku na Facebooku či zprávě od přítele (který pravděpodobně klikl na škodlivý odkaz, který za něj rozesílá zprávy s dalšími škodlivými odkazy).

Začněte prevencí

Útočníkům stačí malá nepozornost. Pokud s výše uvedenými riziky nebudete předem počítat, můžete o svá data lehce přijít. Se službou pro podnikatele Bezpečnost+ od Vodafone Business se naštěstí takové situace nemusíte bát. Co obsahuje?

Vodafone Business CyberWall

5 licencí do bezpečnostní aplikace CyberWall, díky které budete vědět, že jste v bezpečí na všech firemních zařízeních. Chrání vás proti malwaru, SMS phishingu i počítačovým virům nebo ransomwaru. Na Androidu, iOS i Windows PC.

Výměna rozbitého skla

Rozbité sklo je nejen nereprezentativní, ale také zvyšuje riziko ztráty dat s rozsáhlejším poškozením telefonu. S touto službou máte po celý rok garanci výměny skla v kapse, a to až u 5 telefonů.