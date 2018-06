Karel Gott představil Tu pravou. Mistr pokřtil nové album a poslal vzkaz těm, kdo ho odepsali

Nová nahrávka je mixem popové klasiky a standardů, které chtěl Gott natočit už dříve. Jedinou českou skladbu napsal Ztracený. K písni vznikl klip v režii Martina Paseckého. Nyní má přes 400.000 zhlédnutí na YouTube, největší v kategorii 24 až 34 let. "Mladé publikum má dobrou orientaci a dobrý vkus. Nemusí se na mě při tom dívat. Pro nás je tento úspěch další výzva a rána těm, kdo čekali, že Karel Gott je zpěvákem jen jedné generace a jedné éry," řekl ČTK Gott. "S tou pravou písní je třeba přijít v pravý okamžik a ty okolnosti se všechny seskupily," dodal.

Nahrávky pro nové album vznikaly pět let. "Přece jen mi moje nemoc přinesla další životní zkušenost, a to, že se v mých nových nahrávkách promítla radost z návratu," uvedl Gott.

"Je mi velkou ctí být kmotrem alba Karla Gotta. Už jsem měl koupenou dovolenou, ale musel jsem odletět a za chvíli se vracím zpátky. Tak je pro mě křest důležitý. I kdybych byl zrovna na Měsíci, tak bych asi přiletěl," řekl ČTK Ztracený, který si ze setkání s Gottem odnesl osobní zkušenost, že "čím víc je člověk úspěšný, tím je pokornější a vlídnější".

Mezi 12 skladbami našly své místo zahraniční hity jako You'll Be In My Heart, Can't Take My Eyes Off You, When I Need You či Hot Stuff, které českými texty opatřili Eduard Krečmar, Zdeněk Borovec, Jaroslav Machek, Pavel Cmíral, Richard Bergman, Michael Prostějovský a Miloš Skalka. Písničkářka Radůza přebásnila písničku If Tomorrow Never Comes ze zpěvníku Gartha Brookse, hvězdy americké country.

Osmasedmdesátiletý Gott v roce 2016 bojoval se zdravotními problémy. Už v té době prohlásil, že ani po těžké nemoci se nehodlá s hudební kariérou rozloučit. Přestože ho občas provázejí nemoci, začal se postupně vracet na scénu. Letos 12. června za doprovodu Boom!Bandu Jiřího Dvořáka vystoupil na samostatném koncertě ve vyprodané pražské O2 areně.