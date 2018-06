Když rodí padesátnice i školačky, kterým nebylo ani 14 let aneb Extrémní rodičky v Česku riskují

Každý rok je jich kolem deseti. Řeč je o dětech, které se narodí matkám starším 50 let. Cesta k potomkovi v tomto věku obyčejně vede přes umělé oplodnění a často i díky darovaným vajíčkům. A lékaři varují před celou řadou rizik a komplikací. Vyčnívá ale i opačný extrém: dívkám mladším 14 let se v Česku narodilo 36 dětí.

Bezmála 55 tisíc dětí se v Česku narodí prvorodičkám, drtivá většina z nich je ve věku mezi 20 až 39 lety. Průměrný věk žen s prvním dítětem je 28,2 roku, což je jen o něco méně, než je průměr ostatních evropských států (29 let). Každé 25. prvorozené dítě v Česku se narodí ženám do 20 let, naproti přes 3000 rodiček už oslavilo své čtyřicátiny.

Každý rok se navíc narodí první potomek v průměru dvěma bezdětným ženám s padesátkou „na krku“. Celkem se za posledních pět let narodilo v Česku 36 dětí ženám ve věku nad 50 let a 645 dětí ženám ve věku 45 až 49 let. Mezi nimi jsou i vícenásobné rodičky.

„Drtivá většina těchto těhotenství je důsledkem umělého oplodnění a většinou ještě dárcovství gamet. Tato těhotenství jsou zatížena vysokou mírou rizik. Jde zejména o předčasný porod, poruchy nitroděložního růstu a těhotenský diabet,“ řekl pro Blesk Zprávy Tomáš Fait z gynekologicko-porodnické kliniky fakultní nemocnice v Motole.

V čem expert spatřuje největší rizika pro organismu? A proč varuje před internetem?