Když sláva nestačí. Sebevraždy celebrit ukázaly na znepokojivý trend, o problémech neví ani blízcí

Ona měla manžela, dospívající dceru a získala snad všechna možná ocenění v módní branži. On byl legendou mezi kuchaři. Jeho televizní show přilákala k obrazovkám miliony lidí, cestoval a psal populární knihy. Zdánlivě si užíval života. Nyní Kate Spadeovou a Anthonyho Bourdaina spojuje jiná věc než úspěch – sebevražda.

Ačkoli mnozí lidé mají problém pochopit, že se zrovna tak oblíbení, finančně zajištění a na první pohled spokojení lidé rozhodnou odejít ze života, počet podobných případů mezi Američany stále narůstá.

Podle zprávy Centra pro kontrolu a prevenci chorob (CDC) se míra sebevražd ve Spojených státech zvýšila mezi lety 1999 a 2016 asi o čtvrtinu, v některých státech ale přesahuje rozdíl i 40 procent. A například v Severní Dakotě stoupl o závratných 57,6 procenta.

CDC navíc upozorňuje, že 54 procent sebevrahů před činem nedává najevo žádné duševní problémy, a tak si jejich okolí myslí, že je vše v pořádku. O jejich problémech se dozví, až když je pozdě. „Dokonce i lidé, kteří mají hodně podpory, nejsou imunní vůči potížím s duševním zdravím,“ konstatuje psycholožka Lauren Appiová. „Mohou si říkat: Mám všechno. Proč nemůžu být spokojený a dostat se přes to.“

Appiová poukazuje na největší omyl, a to, že si lidé o druhých myslí, že pokud jsou úspěšní, nemohou trpět depresemi či jinými duševními problémy. Naopak u těchto lidí je velké riziko, že nakonec sebevraždu spáchají. Podle psycholožky se i u nich dají vypozorovat varovné signály – vyjadřují beznaděj, mluví o touze zemřít, cítí se jako vězni či obtíž pro okolí. Nebezpečí spočívá hlavně v tom, že je jejich okolí nepochopí a bude se jim divit, proč se přes potíže nepřenesou.

Vědci se snaží odhalit, kdy je člověk nejvíce náchylný k sebevraždě. Stále je to ale jedna z nejméně srozumitelných oblastí. Jednou z cest, kterou se ubírají, je zkoumání části mozkové kůry známé pod názvem Brodmannova oblast 25. Ta je extrémně bohatá na serotoninové transportéry a ovlivňuje psychiku člověka a jeho sebevědomí. Ovlivňuje i změny chuti k jídlu nebo spánek.

Výzkum už přinesl některé poznatky. Díky němu vznikla například na Kolumbijské univerzitě série otázek, která se ukázala jako účinná při prevenci sebevražd a léčbě deprese. Vědci si ale stěžují, že aby se posunuli ke skutečnému řešení problému, potřebovali by daleko větší podporu ze strany vlády. „Výzkum sebevraždy se nestal prioritou státu. Měl by. Mohlo by to otevřít dveře k použití biomarkerů a studiu mozku lidí ohrožených sebevraždou,“ stěžuje si profesor psychiatrie Waguih Ishak a dodává, že neexistuje žádný federální program na financování podobných projektů.

Další potíží, která má na celou problematiku nezanedbatelný dopad, jsou nedostatky ve vývoji léků, které by lidem, u nichž se depresi podaří odhalit, pomohly. S tím, jak roste dostupnost levných generických antidepresiv, z nichž mnohá mají jen velmi slabý účinek, je vývoj nových léků na depresi obchodně velice nevýhodný. Výrobci léků mají ve vývoji asi 140 přípravků na léčbu duševních onemocnění, včetně 39 léků na depresi, vyplývá z dat americké asociace inovativních farmaceutických firem (PhRMA). Současně se zkoumá více než 1100 experimentálních léčiv proti rakovině, která slibují i vysoké zisky, uvedla agentura Reuters.

„Psychiatrie se stala neoblíbenou oblastí pro investice. Pojišťovny říkají, proč bychom měly platit víc za novou léčbu?“ přibližuje důvody nepoměru Harry Tracy, vydavatel periodika NeuroPerspective, v němž sleduje novinky na poli nových psychiatrických léků.