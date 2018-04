Kočka: Krásné němé zvíře v mnoha podobách

Věčné téma koček a květin

Pokud bychom měli hledat nějaký opravdu romantický obraz s kočkou, pak se rozhodně vyplatí vsadit na kombinaci právě tohoto zvířete a nějaké hezké květiny. Kočka může být zachycena standardně přímo v nějakém květinovém záhonu anebo na skalce. Pokud ale zvolíte fotomontáž, kde bude právě toto vznešené zvíře vedle růže, rozhodně nešlápnete vedle. Naopak, souznění květin a koček je naprosto perfektní a celkově dokáže v obývacím pokoji anebo v jídelně vytvořit optimální atmosféru se vším všudy. Z ostatních květin jsou moc hezké třeba i lilie symbolizující vznešenost a nespoutanou krásu se vším všudy. Kocour nesoucí takovéto květiny je jakýmsi symbolem ctnosti. Anebo spíše prohnanosti? To už necháme na majitele takovéhoto obrázku.

Pestrobarevné animované kočky

Dětský pokoj je místem her a spousty radovánek. Tady by se obraz koček v klasickém provedení mohl vyjímat také, nicméně mnohem vhodnější je bezesporu koláž několika animovaných koček, které svými pestrými barvami doslova vystupují ze světlého podkladu. Když se navíc ještě jejich přítomnost vhodně kombinuje s kreslenými květinami, vypadá celek úžasně a do dětského pokoje padne naprosto skvěle. Jinak není problém volit třeba i kočky v cartoonovém pojetí i s nějakými hláškami, jež mají charakterizovat povahu dětí anebo jakékoli jiné situace. Oživení dětského pokoje kočkami může být zkrátka naprosto precizní.

autor: myloview.cz

Karikatury koček

Klasická mourovatá kočka je sice zajímavá, nicméně nijak zvláštní. Chcete-li oživit jakoukoli místnost, vsaďte spíše na asymetrické, případně různobarevné variace koček. Vždyť vybírat se dá třeba i s fotografií či obrázků opravdu velkých kocourů. Stejně tak moc hezky vypadají také i malinkatá koťátka. V koši, případně někde na kontrastní podložce mohou být zachycena při hrách a dovádění. Při pohledu na takovéto zátiší člověk alespoň na chvíli vypne a přestane se soustředit na každodenní stresující situace, jež pro něj nejsou zrovna nejpříjemnější. Výborné jsou mimo jiné také kombinace několika druhů koček vytvářející opravdu zajímavé scenérie, které zaujmou hned na první pohled.

Spousta zajímavých grimas

Myslíte si, že je kočka nudným zvířetem, které se pouze toulá a svým vzhledem neumí zaujmout? Nikoli, chování koček může být různorodé a kdejaký obraz s kočkou tuto skutečnost dokladuje. Grimas mohou mít kočky takřka nespočet. Moc hezký je kupříkladu obraz koček, které se aktuálně škádlí a dovádí. Jinak nelze zapomenout ani na kočku, jež se momentálně protahuje a v podstatě probouzí. Některé grimasy jsou typické tím, že se kočky jakoby smějí. Takový pohled na některou z nich už bezesporu stojí za to.

autor: myloview.cz

Několikadílné obrazy s kočkou

A co takový obraz s kočkou v několikadílném provedení? Proč ne? I ten má svoje kouzlo. Výbornou volbou mohou být nejrůznější scenérie s kočkou v různém prostředí. Typickým příkladem budiž travní podklad anebo kočka v seně či kdekoli jinde. Mnohdy dokáže zvíře s pozadím velmi dobře kontrastovat a do jakéhokoli pokoje dostanete součást, která je nenahraditelná. Vy se budete pokaždé při pohledu na kočku dokonale bavit, a to se vším všudy. A to kočky třeba na rozdíl od některých jiných zvířat ani nemusíte mít příliš v lásce.

