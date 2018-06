Konec vývozu krav do Turecka, vyzývá petice. Zvířata na cestě bez vody trpí, za hranicemi je pak týrají

V loňském roce se z ČR do Turecka vyvezlo 72.000 živých zvířat, hlavně skotu. Další tisícovka putovala do Libye a Libanonu. Aktivisté upozorňují, že zvířata při transportu trpí - strastiplná je pro ně nejen samotná přeprava, když jsou ve stísněných podmínkách bez dostatku krmiva a vody, ale i samotné usmrcení, které se v těchto státech často dělá bez omráčení při plném vědomí zvířete. Na dnešní tiskové konferenci to uvedla zástupkyně společnosti Compassion in World Farming v ČR Romana Šonková. Pod petici, žádající zákaz vývozu živých zvířat mimo Evropskou unii, se podepsalo 24.167 občanů. Autoři petici předali zákonodárcům.