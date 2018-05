Nejen Britové, ale celý svět odpočítává poslední hodiny do královské svatby prince Harryho a herečky Meghan Markleové. Celá událost je bedlivě sledovaná a předpokládá se, že přímo do ulic Windsoru se na pár přijde podívat 100 tisíc lidí. Podobné situace ale můžou lákat také výtržníky či útočníky včetně teroristů, kteří by slavnostní akt mohli změnit v horor. Britská policie se proto na svatbu chystá už několik měsíců. Plánuje nasazení speciální techniky a výdaje na zajištění bezpečnosti by se mohly vyšplhat až na šest milionů liber (asi 174 milionů korun). „Tato částka se mi v dnešní době nezdá nijak přemrštěná,“ říká k tomu pro INFO.CZ bezpečnostní expert Jiří Dolejš.

„Atak může přijít ze vzduchu, což je méně pravděpodobné, ze země, přenosnými ručními zbraněmi, sniperem, nebo jinými ničivými prostředky. Útočníci by mohli využít i biologické zbraně. V pohotovosti budou potřebné součásti armády, letectvo, protivzdušná obrana, pozemní síly, policie a v prvé řadě tajné služby, jejichž informace mají klíčový význam,“ komentuje pro INFO.CZ Dolejš. Podle dostupných informací britská policie nasadí do akce nejméně tři tisíce policistů. Předpokládá se, že další tisíce ale budou svatbu hlídat v civilu.

Policie se chystá na svatbu už půl roku, manévry by měly stát přes 170 milionů korun

Podobné události vyžadují dlouhou přípravu. Dle zpráv médií se bezpečnostní složky začaly na svatbu připravovat ihned, jak bylo známé její konkrétní datum – tedy loni v prosinci. „Při přípravě protokolu návštěv lídrů světových velmocí není zvláštností plánovat bezpečnostní zajištění akce i rok předem. Obvykle to trvá minimálně několik měsíců,“ dodává k tomu Dolejš.

Obřad i oslavy se uskuteční na hradě Windsor, který leží ve stejnojmenném třítisícovém městě. Na svatbu by přitom mělo přijet až 100 tisíc lidí. Ačkoli se to může zdát hodně, jde o citelně menší dav než ten, který v roce 2011 přihlížel sňatku Harryho bratra Williama s Kate Middletonovou. Na ně se do ulic Londýna tehdy přišel podívat asi milion zvědavců. Nehledě na to ale budou bezpečnostní opatření nejspíš stát podobnou částku, jako tomu bylo před sedmi lety – tedy kolem šesti milionů liber (přibližně 174 milionů korun).

Do akce budou nasazení ozbrojení i neozbrojení policisté, hlídky na koních, ostřelovači a nespecifikovaný počet tajných policistů. V ulicích budou rozmístěny zábrany, některé části města policie uzavře úplně a v sobotu bude celou situaci ze vzduchu jistit několik helikoptér. Jejich součástí je i monitorovací zařízení, které dokáže rozeznat i ty nejmenší detaily, údajně třeba i čas na hodinkách přihlížejících.

Největším rizikem pro novomanžele bude jízda v otevřeném kočáře

Bezpečnostní složky přitom operují v oblasti už několik týdnů. Speciální kamerová technologie skenuje poznávací značky všech automobilů, která vjíždějí do města, a policisté získané informace průběžně vyhodnocují.

Přestože stát nasadí do akce maximální počet policistů, není v jejich silách, aby šacovali každého z návštěvníků a zkoumali, zda u sebe nemá zbraň. Královský pár se přitom rozhodl podniknout cestu městem v historickém otevřeném kočáře.

„Riziko může být v tomto případě značné. Stačí si připomenout relativně nedávnou minulost, atentáty na papeže, prezidenty a podobně,“ varuje Dolejš, který připomíná útok na Jana Pavla II. i vraždu amerického prezidenta Johna F. Kennedyho. A také Britové přiznávají, že půlhodinová jízda městem je nejrizikovější součástí celého programu. Královské kočáry, z nichž některé jsou starší než sto let, nejsou ani náznakem neprůstřelné nebo odolné vůči výbuchu. Možnost mít královský pár doslova na dosah tak s sebou nese značné riziko.

Náklady na bezpečnost by mohly částečně vyrovnat tržby z turismu

Kromě fyzických útoků může nastat podobně nebezpečný kybernetický útok. „Jeho následky by mohly být za jistých okolností také ničivé, protože by například mohl omezit přenos dat, vyřadit technické zabezpečovací prostředky, informační systém a tím podnítit chaos i mezi příslušníky bezpečnostních složek,“ varuje Dolejš. Ten upozorňuje také na to, že teroristé by případně mohli využít seskupení policistů na jednom místě a zaútočit spíše na jiném, z toho důvodu zrovna méně střeženém území. Kromě bezprostředního útoku se policisté obávají především výtržností a protestů. V pohotovosti jsou také kvůli kapsářům, pro které budou davy mačkající se v úzkých uličkách zlatým dolem.

S debatou o prostředcích investovaných do bezpečnosti se objevují i názory, že náklady by měla v tomto případě platit královská rodina a ne daňoví poplatníci. Smířliví diskutující ale předpokládají, že finance použité na ochranu se lidem vrátí s množstvím turistů, kteří do země na oslavy přijedou. Vzhledem k původu nevěsty, která se narodila v Los Angeles, se očekává mohutná účast Američanů. Národní britská turistická kancelář Visit Britain uvedla, že v roce 2011 mezi dubnem a červnem v době svatby Williama a Kate se množství turistů v Británii zvýšilo o 7 % oproti jiným letům. Pro ekonomiku to má přínos v řádu stovek milionů liber.