Královská svatba: Já Henry, beru si tebe Rachel... Jak se opravdu jmenuje Harryho nevěsta a další kuriozity

Pokud jste poslední rok nestrávili v temné jeskyni, pak patrně víte, že dnes si Harry bere Meghan, je to tak? A přesto se pletete, tvrdí zpravodajský server BBC News. Proč? Protože až oddávající přečte jejich jména, neuslyšíte na prvním místě ani Harry ani Meghan. Tato perlička je ale jen jednou z těch, kterými můžete ohromovat své přítele nebo příbuzné, s nimiž budete společně sledovat královskou svatbu.

BERU SI TĚ, RACHEL...

Pokud se v tuto chvíli někdo zhrozí: "Můj bože, řekl špatné jméno!" nemusí si dělat obavy - ne, opravdu Harry nezopakoval památnou scénu z amerického seriálu Přátelé, kde Ross místo jména své snoubenky Emily řekl u oltáře "Rachel".

Meghanino první křestní jméno je skutečně Rachel, i když jako herečka používá to druhé - a pod ním ji také většina lidí zná. Harry ji ovšem během obřadu bude oslovovat Rachel Meghan.

INFOGRAFIKA: královská svatbaautor: INFO.CZ

BERU SI TĚ, HENRY...

Plné jméno a titul šestého následníka britského trůnu je Jeho královská Výsost, princ Henry Charles Albert David z Walesu, byť ho všichni znají pod zkrácenou podobou jeho prvního jména - Harry.

Jeho titul se ovšem patrně ještě dnes změní, protože královna obvykle uděluje titul vévody všem mužským členům královské rodiny, jakmile se ožení. Mnoho lidí sází na to, že získá titul "vévoda ze Sussexu".

PRINCEZNA MEGHAN...?

Dojaté matičky a malé holčičky mohou zamženýma očima sledovat, jak se z americké herečky stala "opravdová princezna" - a technicky vzato se svatbou s princem skutečně princeznou stane. Ale protože se nenarodila do královské rodiny, nebude moci používat titul "princezna Meghan". Namísto toho se oficiálně stane vévodkyní z... toho místa, které jim královna přiřkne.

ŠKODA, ŽE JI NEVEDE K OLTÁŘI MATKA, BYLO BY TO POPRVÉ...

V posledních dnech bylo oznámeno, že Meghan nepovede k oltáři její otec, který musel ze zdravotních důvodů odříci účast na svatbě - v této roli ho zastoupí Harryho otec, princ Charles.

Nějakou dobu se spekulovalo o tom, že by nevěstu mohla vést uličkou v kapli její matka, Doria Raglandová - ale pokud by k tomu došlo, nejednalo by se o prvenství v rámci královských svateb. Královna Viktorie po smrti svého manžela prince Alberta dovedla k oltáři dvě ze svých dcer - princeznu Helenu a princeznu Beatrice.