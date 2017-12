Královské zásnuby: Princ Harry požádal o ruku americkou herečku. Víme, kdy bude svatba

Svatba by se měla konat příští jaro, bližší detaily zatím rodina nezveřejnila. Oznámení vydala kancelář Harryho otce, následníka trůnu prince Charlese. Palác upřesnil, že 33letý Harry a 36letá Markleová se zasnoubili tento měsíc. Harry se prý setkal se svou babičkou, královnou Alžbětou II. a dostal požehnání také od rodičů své vyvolené.

The Prince of Wales is delighted to announce the engagement of Prince Harry to Ms. Meghan Markle. pic.twitter.com/zdaHR4mcY6