Krásky v oblacích a jejich uniformy: Jak se změnil styl letušek za poslední století?

Už přes sto let nás doprovází na cestách a starají se o nás na palubách letadel. Letušky jsou neopomenutelnou součástí letecké dopravy. Musí být nejen ochotné a schopné, ale také šik a elegantní! Podívejte se, jak se během sto let změnily jejich uniformy.

Komerční lety nebyly vždy o tom, jak se co nejrychleji dostat z bodu A do bodu B, dříve to byla pro cestující velká událost. To se samozřejmě odráželo i na komfortu a službách v letadlech.

Když se civilní letectví začalo ve 40. letech minulého století rozmáhat, uniformy letušek vyzařovaly profesionalitu a luxus. Stejnokroje letušek tehdy tvořily sukně těsně pod kolena a slušivé kloboučky, které jim líbivě seděly na načesaných vlasech. V 50. letech se toho moc nezměnilo, jen po válce uniformy získaly některé armádní prvky.