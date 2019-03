Kvalita českých restaurací roste. Podvody, jako ty s polským hovězím, dělá jen zlomek z nich, tvrdí Stárek

Závadné hovězí, vejce, nebo kuřata. Podobná varování před závadnými potravinami se v médiích objevují s jistou pravidelností a občas souvisí také se snahou restaurací šetřit. To ostatně dokázal právě i poslední případ závadného hovězího z Polska. O celkové kvalitě stravování v Česku to ale podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací příliš nevypovídá. “Vezmete-li srovnání, kolik je v České republice zařízení veřejného stravování, tak ty problémové odpovídají kapce v moři,” říká v rozhovoru s deníkem E15 Václav Stárek.

Začíná už kauza utichat?

Pořád se objevují zprávy o tom, kolik restaurací zaměňuje produkty včetně masa. Bylo jich ale jen několik v celé republice. Vezmete-li srovnání, kolik je v Česku zařízení veřejného stravování, tak je to skutečně kapka v moři. Myslím, že to svědčí o tom, že kvalita restaurací zase není tak špatná.

Toman pojmenoval první restauraci, která měla v Praze prodávat pochybné maso z Polska

Přesto kontroly ukázaly pochybení nejen se záměnami původu masa. Může to dělat dojem, že restaurace chybují často...

Tak to určitě není. Zaprvé pohostinství nekontroluje jenom hygiena (Krajské hygienické stanice - pozn. red.), ale zároveň Státní zemědělská a potravinářská inspekce. I když se všichni soustředí na to samé, každý to dělá trochu jinak. Zadruhé kontrolní orgány vždycky chodí tam, kde předpokládají nějaké riziko. I to trochu zkresluje celkový obrázek. My jsme rádi, že začaly kontroly chodit i tam, kam dříve tolik nechodily. Protože problémy nastávají hlavně například v nějakých provizorních stáncích a podobných zařízeních, zatímco v restauracích byli hygienici prakticky pořád.

Takže chybovost se v posledních letech nezvyšuje?

Rozhodně ne. Domnívám se, že naopak kvalita restaurací roste. Ale samozřejmě výjimky být můžou.

