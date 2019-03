Kvalitní kurzy kreslení v Praze? Víme kam jít!

Moderní doba s sebou nese stres, pracovní vytížení a únavu. My pak hledáme únik z nekonečné jízdy na kolotoči práce, domov, práce, domov..Tohle tempo ale nemůžeme dlouho vydržet, Měli bychom si najít aktivitu, při které si odpočine jak naše tělo, tak duše a mysl. Co třeba kreslení ?

Když jdete do kavárny, na zdi visí obrazy. V restauraci je to stejné. Ani knihovna není výjimkou. Umění na nás dýchá na každém kroku. Přidejte se mezi umělce i vy.

Neumím kreslit



Každý z nás jako malý maloval. Bavilo nás to. Obrázek mamince ke dni maminek, tatínkovi k narozeninám, kamarádům do památníčku. Pamatujete si to? Stejně, jako kdysi, i dnes můžete vzít do ruky pastelky, štětec, uhel a malovat.

Nejdůležitější je totiž rozhodnutí, že chcete malovat a silná vůle. Nevzdat to hned po prvním neúspěchu. Každý může být tím, kým být chce.

První krok



Vezměte si papír, a to první psací nebo kreslící náčiní, které máte po ruce. Pastelku, obyčejnou tužku, propisku, voskovku, štětec. Jen tak si malujte, čmárejte. Neomezujte se časem. Malujte. Jedna čára vás inspiruje a navede k další. Uvidíte, jak vás to bude bavit a čas, kdy budete relaxovat kreslením se bude prodlužovat.

K čemu mi to bude?

Uvolníte mysl i tělo. Budete se věnovat zábavě, zapojíte i tu část mozku, která normálně odpočívá. Malovat můžete cokoli a čímkoli. Že se to hned nepovede přesně dle vašich představ? Žádný učený z nebe nespadl a vy také ne. Trénujte, hledejte lepší řešení.

Svěřte se odborníkům

Chcete se opravdu naučit kreslit? Pak není nic jednoduššího než se svěřit do rukou profesionálů. Zamiřte do ateliéru, kde vládne přátelství, pohoda, klid a čeká vás plno nových zážitků. Takové jsou pražské výtvarné ateliéry Draw Planet.

Co mě čeká?

Milí a usměvaví lektoři – umělci. Svoji práci milují a rádi se s vámi podělí o své poznatky a dovednosti. Nemusíte se bát, že by na vás kladli vysoké nároky. Sami jednou začínali a dobře si to pamatují.

Z čeho můžu vybírat?

Chcete kreslit a malovat? Nebo vás láká grafika a návrhářství? Toužíte si na zeď pověsit svůj obraz, nebo nakreslit komiks? Vyzkoušet si i akvarel a olejové barvy, místo běžných vodovek a temper? A co pastel, skicování nebo portrétování?

Nebo popustit uzdu své fantazii a alespoň na papíře porušovat pravidla?

Náš tip: Vyberte se široké nabídky našich kurzů

Proč právě Draw planet?



Individuální přístup, moderní ateliéry, kvalitní pomůcky, nová přátelství. To jsou kurzy Draw Planet. Lekce probíhají v menších skupinkách, abychom se každému z vás mohli dostatečně věnovat. Najít vaši slabinu nebo naopak silnou stránku. Najít důvod, proč výsledek neodpovídá vašim představám a napravit to.

· Kurz probíhá jednou týdně, vždy ve stejný čas

· Nic s sebou nepotřebujete. Jen sebe. Výtvarnické potřeby vám zapůjčí – v ceně kurzovného

· Milí lektoři, kteří jsou sami umělci

Tak na co čekáte? Přijďte a zkuste to