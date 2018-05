„Laciný, kýčovitý a tak bizarní, že se tomu nedá smát," drtí českého zpěváka z Eurovize kritici

Po hlasování odborných porotců zaujímal český interpret 15. místo, hlasy diváků ho ale nakonec vynesly až na šestou příčku.

Zatímco hlasy diváků českému zástupci dopomohly k lepšímu místu, odborná porota a ani některé weby jeho výkon ke špičce neřadily. Například deník The Irish Tims označil Čechův styl za natolik laciný, kýčový a retro, že to vypadá, jako že si odskočil z amerického seriálu pro mládež z přelomu 80. a 90. let Saved by the Bell (Konečně zvoní).

Portál Noisey, který je součástí rodiny populárního lifestylového magazínu Vice, byl k Mikolasi Josefovi mnohem kritičtější. "Je to v podstatě píseň o vyšinutých fantaziích a je to tak bizarní, že je dost těžké se tomu smát," napsal portál. Dodal také, že písnička je zralá na polití terpentýnem, zapálení a vhození do nejbližšího oceánu. "Ale Česká republika je vnitrozemským státem," poznamenal. Autor recenze na Noisey Alex Robert Ross dále uvedl, že by ztratil důvěru v tuto hudební soutěž a demokracii obecně, pokud by Čech nebyl po svém výkonu vyveden z jeviště a poslán do auta, aby tam počkal.

Mikolas Josef po úspěchu na Eurovizi opouští Česko! Stěhuju se do Ameriky za kariérou!

Podle BBC je Mikolas Josef českou odpovědí na kanadského popového zpěváka Justina Biebera a ztvárnění písně pak čistým mainstreamem.

Vítězná pětadvacetiletá Izraelka Netta Barzilaiová se svou skladbou Toy byla favoritkou klání. Druhé místo obsadila rovněž favorizovaná kyperská zpěvačka Eleni Foureiraová a třetí příčku Rakušan Cesár Sampson.

Účast českého zpěváka byla už v semifinále ohrožena kvůli poranění páteře, které Mikolas Josef utrpěl koncem dubna při zkoušce na soutěž. Byl sice převezen do nemocnice, nicméně o několik dní později úspěšně absolvoval další zkoušku, i když bez původně chystaných akrobatických prvků. Ve finále si na závěrečné salto troufl, za což byl odměněn bouřlivým potleskem.

Česká republika se soutěže zúčastnila v letech 2007, 2008, 2009, 2015, 2016 a 2017. Do finále se dokázala probojovat pouze jednou, a to zásluhou Gabriely Gunčíkové, která v roce 2016 s písní I Stand obsadila 25. místo.

Vůbec prvním Čechem, který v Eurovizi zpíval, byl v roce 1968 Karel Gott. Zastupoval ale Rakousko s písní Tausend Fenster a skončil na třináctém místě ze 17.

Podle hudebních publicistů je umístění Mikolase Josefa velkým úspěchem. "Je to velký den pro českou hudbu, i když mu 6. místo přiřkli především fanoušci, ne tolik odborná porota," řekl ČTK publicista Jaroslav Špulák. Vyzdvihl především jeho poctivou práci. "On se v zahraničí naučil přistupovat k práci jinak, než je v ČR obvyklé a výsledek je ten, že vlastně po dvou třech letech poměrně intenzivní práce v zahraničí se dostavil úspěch, shodou okolností na evropské scéně, nikoli na domácí," podotkl. Podle něj v Česku není Mikolas až tolik známý a jeho cesta za domácím úspěchem bude ještě velmi trnitá.

Také podle recenzenta serveru iDNES.cz Václava Hnátka pomůže českému zpěvákovi úspěch v Eurovizi spíše v zahraničí. "Šesté místo oproti předposlednímu místu v roce 2016 je určitě úspěch," řekl ČTK. Podotkl ale, že lidé to až zas tak vnímat nemusejí, neboť Eurovize není podle něj v Česku vnímána úplně prestižně.

Vítězství zpěvačky Netty znamená, že příští rok bude pořadatelskou zemí Eurovize Izrael.