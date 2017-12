Láska na první pohled, pečené kuře a nabídka k sňatku. Princ Harry s Meghan poprvé promluvili v televizi

Britský princ Harry se po osmnáctiměsíčním vztahu zasnoubil s o tři roky starší americkou herečkou Meghan Markleovou. Svatba by se měla konat na jaře příštího roku. V prvním společném rozhovoru, který odvysílala BBC, pár prozradil, jak probíhala žádost o ruku a další detaily ostře sledovaného vztahu.

Byl listopadový večer a princ Harry se svou přítelkyní Meghan Markleovou zrovna v Nottingham Cottage, který je součástí areálu Kensingtonského paláce v Londýně, pekli kuře k večeři, když se britský aristokrat rozhoupal k životnímu kroku.

„Bylo to tak sladké, přirozené a velmi romantické. Poklekl na jedno koleno,“ popsala Markleová s tím, že Harryho sotva nechala jeho žádost o ruku dokončit. „Objímali jsme se a já jsem měl prsten na ruce. Řekl jsem: 'Můžu ti dát ten prsten?' A ona na to 'Ó ano! Ten prsten!',“ pokračoval princ. „Byl to vážně krásný okamžik a myslím, že se mi ji podařilo překvapit,“ doplnil Harry.

O tom, že je o tři roky starší americká herečka ta pravá, byl princ dle vlastních slov „přesvědčen od prvního okamžiku“. Poprvé se potkali v červenci 2016 na rande naslepo, které zorganizoval jejich společný přítel. Padli si okamžitě do oka, na další schůzku si ale museli počkat. Princ zrovna odlétal do Botswany. „Za tři nebo čtyři týdny jsem jí přesvědčil, aby za mnou přiletěla. „Kempovali jsme spolu pod hvězdami… přijela a zůstala se mnou pět dní, bylo to absolutně fantastické,“ vzpomínal Harry.

Mladší bratr prince Williama, který je pátý v pořadí následnictví trůnu, oficiálně potvrdil vztah s Američankou loni v listopadu. Letos v září se v Kanadě poprvé oficiálně objevili spolu na veřejnosti při příležitosti charitativní soutěže invalidních válečných veteránů.

V rozhovoru pro BBC princ rovněž vyjádřil přesvědčení, že jeho matka – princezna Diana – by si s jeho nastávající chotí rozuměla. Spojení s milovanou Harryho matkou symbolicky vyjadřují i diamanty na zásnubním prstenu, které patřily zesnulé princezně.