Lékař původem z Polska žije v USA už 40 let. Teď mu hrozí deportace do země, kterou vůbec nezná

Lukasz Niec z michiganského města Kalamazoo se dostal do Spojených států před 40 lety. Byly mu tehdy teprve tři roky. Teď se o něj ale bojí nejen jeho rodina, ale i přátelé. Před pár dny si pro muže přišli agenti z imigračního oddělení a bez zjevného důvodu ho zadrželi. Blízcí se obávají, že ho čeká deportace.

Podle jeho manželky sice Lukasz není občanem USA, ale má takzvanou zelenou kartu. „Potřebujeme ho doma, cítíme se bez něj osamělí,“ přiznala Rachelle. „Lukasz mi hned po zadržení volal.“ Podle serveru CBS ho imigrační zadrželo minulý týden. Důvod zřejmý není.

Lukasz, kterého vnímá jeho okolí jako milujícího manžela, otce a uznávaného lékaře, by mohl čelit deportaci. „Může být deportován zpět do Polska. Do země, o které nic neví. Nemá tam ani rodinu,“ řekla médiím Lakaszova sestra Iwona.

Ta se zároveň domnívá, že má jeho současné zadržení souvislost s přestupkem, který její bratr spáchal už v roce 1992. Tedy v době, kdy mu bylo 17 let. Tehdy ale podle všeho celá rodina věřila tomu, že by tento fakt neměl být důvodem k deportaci. „Lukasz je člověk, kterého zdejší komunita potřebuje. Neměl by být ve vězení.“

„Vede lékařský tým. Je to jeden z našich nejlepších lidí a můžete se na něj spolehnout,“ řekl jeho kolega Akl. Několik jeho kolegů dokonce poslalo na jeho podporu dopis adresovaný soudci, který se podobnými případy zabývá.

„Zdá se, že jsme každý den svědky toho, jak jsou nevinní lidé odtrhováni od svých rodin. A to jen kvůli nejasným imigračním zákonům a matoucímu systému,“ řekl Dr. Michael Raphelson.