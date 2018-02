Let MH370 obestírá další záhada. Loď, která po letadle pátrá, zmizela nevysvětlitelně z radarů

Loď, která křižuje oceán s cílem najít alespoň stopu po letu MH370, který zmizel cestou z Kuala Lumpur do Pekingu v roce 2014, vypnula na celé tři dny svůj satelitní systém. Divoké spekulace o tom, co se po tu dobu dělo, se začaly vzápětí množit.

Americkou společnost Ocean Infinity najala malajsijská vláda koncem ledna. Její futuristická loď má za cíl uspět, kde jiní pohořeli. Posádka hodlá najít letadlo, které před necelými čtyřmi roky beze stopy zmizelo. Po pouhých 10 dnech pátrání ale loď bez vysvětlení vypnula svůj monitorovací systém a ztratila se z přístrojů.

O tři dny později se znovu objevila u australského přístavu Fremantle, kde měla plánovanou zastávku kvůli doplnění paliva. Podle serveru The Guardian tento výpadek nedokázala vysvětlit ani Malajsie, ale ani Ocean Infinity. Ani jedna ze stan také neví, kde se loď během tří dnů pohybovala.

Vysvětlení chtějí slyšet i pozůstalí těch, kteří na palubě MH370 zahynuli. „Takový vývoj situace považuji za poměrně zvláštní a zároveň znepokojující,“ prohlásil o chování úřadů i provozovateli pátrací lodi jeden z příbuzných pasažérů letu. „Na lodi nejsou žádní novináři, ale ani zástupci pozůstalých. Myslím si, že by tam ale nějací měli být. Doufám, že oficiální vyjádření předejde spekulacím a diskusi o spiknutí.“

Ale právě spiklenecké teorie už tento výpadek provázejí. Jedna z těch, které se objevily na internetu, tvrdí, že kapitán lodi pátral po pokladu ukrytém ve vraku peruánské lodi, která v roce 1911 ztroskotala cestou do Sydney.

Kevin Rupp, který pátrací loď viděl osobně, ale podobné spekulace vyvrací. Podle něj je spíše pravděpodobný scénář takový, že loď mohla narazit na něco neobvyklého a nechtěla zbytečně vyvolat paniku. Pokud by loď něco detekovala, následovalo by nasazení jiné techniky. Pokud by loď zůstala dlouhou dobu na jednom místě, určitě by to podle Ruppa ve veřejném prostoru vyvolalo naději. „Myslím, že vypnutí signálu souvisí se snahou omezit spekulace na minimum.“

Pátrací loď se po doplnění paliva opět vrátí do oblasti, ve které by se mohly zbytky letadla nacházet. Na jejich nalezení má 90 dní.

Let MH370 zmizel z radarů v březnu 2014 přibližně 40 minut po startu z Kuala Lumpur do Pekingu. Podle satelitních údajů se letadlo z nezjištěných stočilo na jih, směrem k Indickému oceánu. Na jeho palubě zřejmě zahynulo 239 lidí z Číny, Malajsie, Austrálie, Indie nebo Nizozemska.