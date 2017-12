Lezou vám koledy krkem? Podle psycholožky škodí duševnímu zdraví

Neustálé přehrávání hudebních vánočních motivů v autě či v obchodech lidem připomíná, co všechno ještě musí před Vánoci stihnout. „A pak jednoduše vynakládáte všechnu energii na to, abyste to, co vám doléhá k uším, neslyšeli,“ řekla Blairová.

Nejvíce ohrožení jsou podle ní zaměstnanci obchodů, kteří před dokola přehrávanými vánočními koledami a písněmi nemají kam utéct. „Nekonečné opakování písní znemožňuje, aby je prodavači vytěsnili z mysli, a ti se pak nemohou soustředit na nic jiného,“ tvrdí Blairová. Vánoční hudba podle ní lidi nejvíce dráždí, když hraje příliš nahlas, anebo příliš brzy před Vánoci.