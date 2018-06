Lidé se na ulici zděšeně dívají na dvouletou holčičku. Trpí přitom nemocí, kterou můžete mít také

Maisie Buchanan byla pouhé čtyři měsíce stará, když jí diagnostikovali lupénku. Kvůli nemoci strávila šest měsíců v nemocnici. „Do pěti měsíců byl její obličej červený. Její kůže byla všude jinde krásná, ale její tvář byla rudá a podrážděná,“ řekla DailyMailu Lesley. „Vzali jsme ji k doktorovi a on jí předepsal nějaké krémy se steroidy, ale zhoršilo se to a na jejím těle se začalo objevovat víc skvrn. Mysleli si, že to je ekzém,“ řekla o začátcích nemoci. „Když jí bylo sedm měsíců, bylo to všude po jejím těle. Byla skvrnitá, červená a vločkovitá. Její kůže měla barvu jako humr,“ dodala.

V současné době je její stav pod kontrolou a to díky injekcím, která dostává každý týden. Její rodiče Lesley Buchanan (35) a Alistair Buchanan (36) jí musí několikrát denně mazat speciálním krémem. Na ulici se na holčičku vyděšeně dívají, vyhýbají se jí nebo se ptají, co jí je a zdali není její nemoc nakažlivá. „Ptají se mě: Co s ní je?“ jako bych byla špatný rodič. Vždy odpovídám: Není s ní nic špatného, je šťastná roztomilá malá holčička s kožním onemocněním. Jiní se mě ptají, jestli jsem ji nenechala příliš dlouho na sluníčku nebo jí nezapomněla dát klobouček,“ řekla Lesley a dodala: „Opravdu to bolí, že lidé si tohle myslí, je to jako by mi zabodli nůž do srdce.“

