Masarykův literární tajemník a český kapitál v zahraničí. Před 80 lety zemřel Karel Čapek

Byl milován i nenáviděn, zatracován i oslavován. Tupen, kritizován. Vážen, obdivován. Jeho dílo, léta žijící na literárním výsluní, se pokoušely potlačit dvě diktatury: nacionálně socialistická a na svém počátku i socialistická. Marně. Měl široké publikum a zůstává v povědomí národa i desítky let po své smrti. Jmenují se po něm ulice a literární ceny. Jeho odkaz je stále inspirativní, ba provokativní: stačilo vyfotografovat foxteriéra podobného tomu, jehož literárně proslavil pod jménem Dášeňka, umístit ho na reklamní billboard - a byl z toho soudní spor vyvolaný prezidentem republiky a jeho manželkou. Sleduje-li to z nebeských výšin, asi se usmívá a - řečeno s Karlem Poláčkem - „jeho hluboké, tmavé oči září šibalstvím a vtipem“. Doktor Karel Čapek (9. ledna 1890 - 25. prosince 1938) zemřel přesně před 80 lety.

Na svět přichází 9. ledna 1890 v Malých Svatoňovicích u Trutnova, pokřtěn je jako Karel Antonín. Karel po dědečkovi z matčiny strany, Antonín po tatínkovi. Otci, báňskému a lázeňskému lékaři, je v té chvíli necelých pětatřicet, matce Boženě ani ne čtyřiadvacet let. Po Heleně a Josefovi třetí a poslední dítě svých rodičů. Z trojice je mu vyměřen nejkratší život, ani ne padesát roků. Nejstarší Helena (* 1886) oba bratry přežije (+ 1961), prostřední Josef (* 1887) bude prohlášen za mrtvého po válečných útrapách v nacistických koncentračních táborech.

Vazba mezi sourozenci, od dětství nebyčejně silná, vydrží do konce. S Josefem bude Karel bydlet v Praze a krátce i v Paříži, psát i sdílet totéž pracoviště v redakci deníků s celostátní působností. Společně se proslaví, stanou se naší nejznámější spisovatelskou dvojicí, překonají věhlas bratří Nejedlých či Mrštíků. A nakonec se umělecky rozejdou a spolu nanejvýš podepíší nějakou tu petici, na něž si třicátá léta potrpěla - naposledy snad 13. září 1938: K svědomí světa (Projev československých spisovatelů).

Dětství

Ale vraťme se ještě na skok do devadesátých let. Děti MUDr. Čapka prožívají idylické dětství v Úpici. Na svátky a prázdniny zajíždějí do hronovského mlýna k matčiným rodičům, od roku 1890 mají ovdovělou babičku v rodině. Ta drží nad Karlem dohled i v Hradci Králové, kam je nadaný student přijat na gymnázium. Na konci primy má deset jedniček, dvě dvojky (latina, tělocvik) a jednu trojku (krasopis).