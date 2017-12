Máslo pro všechny, lithium do každé rodiny. Prezident Blaník bude mít víc konců, rozhodne se po volbách

Tvůrci celovečerního snímku Prezident Blaník natočí různé varianty jeho konce, z nichž nejvhodnější vyberou po oznámení výsledků volby českého prezidenta. První kolo prezidentské volby připadá na 12. a 13. ledna a druhé na 26. a 27. ledna. Film Prezident Blaník, jehož hlavním hrdinou je fiktivní lobbista Antonín Blaník, vstoupí do tuzemských kin 1. února. ČTK o tom dnes za tvůrce informovala Martina Reková.

„Budeme mít připravené různé varianty konce filmu a po vyhlášení výsledku prezidentské volby pošleme do kin tu aktuální verzi. Je to časově velmi náročný postup, ale na to jsme po čtyřech letech natáčení seriálu Kancelář Blaník zvyklí," uvedl producent filmu Milan Kuchynka.

Film režiséra Marka Najbrta navazuje na kultovní seriál, kteří diváci znají z internetové televize Stream.cz. Filmaři však využívají jiné lokace a řadu exteriérů. Zároveň neřeší jednu konkrétní kauzu, ale sledují kontinuální příběh kandidatury Tondy Blaníka na prezidenta a jeho následné vypořádání se s neúspěchem. Celý děj je více zapojený do skutečného dění na politické scéně.

Doposud se natáčelo například na debatách prezidentských kandidátů, při oslavách 17. listopadu nebo ve zpravodajství České televize. Ve filmu vystupují moderátor Jakub Železný, právník Tomáš Sokol, ekonom Tomáš Sedláček, Ladislav Špaček, Tomáš Klus a další. Vedle hlavního hrdiny Tondy Blaníka, kterého ztvární Marek Daniel, se v rolích jeho asistentů objeví Halka Třešňáková (Lenka) a Michal Dalecký (Žížala).

Příběh zachycující události okolo druhé přímé volby českého prezidenta vzniká pod vedením producentů Milana Kuchynky a Pavla Strnada z Negativu, v koprodukci s Českou televizí a společností Seznam.cz a za podpory Státního fondu kinematografie. Filmařům se podařilo zorganizovat úspěšnou crowdfundingovou kampaň, v níž vybrali téměř dva miliony korun, ačkoli žádali 1,5 milionu korun. Na vznik filmu přispělo 3219 fanoušků Tondy Blaníka.

Fiktivní prezidentský kandidát Antonín Blaník slíbil už na předvolebním mítinku koncem října v Praze máslo pro všechny a lithium do každé rodiny. Na setkání s občany na Palackého náměstí dorazily tehdy desítky převážně mladých lidí, kteří skandovali volební hesla a podepisovali se do archů na podporu kandidatury Blaníka do prezidentských voleb.