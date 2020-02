Matka se virtuálně setkala se svou zemřelou dcerou. Video ze setkání budí emoce i otázky | info.cz

K rozpoutání celosvětové diskuse na toto téma přispěl dokumentární film jihokorejské televizní stanice MBC, popisující virtuální setkání matky Jang Ji-sung s její zemřelou dcerkou Nayeon. Ta zemřela jako sedmiletá před třemi lety. Vývojáři však po osmi měsících usilovné práce dokázali vyvinout aplikaci, která matce dovolila, aby se s dítětem znovu setkala, i když jen virtuálně.

Podle televize MBC produkční tým nasnímal pohyb skutečné žijící dívky, kterou později mohl použít jako model pro virtuální Nayeon. Z dostupných hlasových záznamů z minulosti také vytvořil její hlas, k nerozeznání podobný tomu skutečnému. A navrhli také virtuální park, přesně podle parku, kam spolu matka s dcerkou skutečně často chodily na narozeninové oslavy.

Do takového světa pak Jang Ji-sung pomocí virtuálních brýlí vstoupila, aby se v něm mohla znovu po třech letech setkat se svou zemřelou dcerkou. Zatímco žena byla ve virtuální realitě, manžel a jejich tři další děti sledovali setkání na monitoru. A všichni se těžko bránili slzám.

Matka totiž po počátečním ostychu ovládly emoce, začala s dcerou mluvit, hrát si s ní. „Mami, kde jsi byla? Myslela jsi na mě?“ ptala se Nayeon. Sledující na monitoru zase viděli, jak se Jang Ji-sung pokouší k dceři přiblížit. „Chtěla jsem se dotknout své dcery. Snažil jsem se ji držet za ruku a pohladit ji po tváři, “ uvedla později matka v dokumentu.

Ve virtuální realitě se matka s dcerkou dotkly rukou, matka dceři také zazpívala tradiční narozeninovou píseň a podala jí narozeninové jídlo-polévku z mořských řas a kousek medového koláče. Nayeon také sfoukla svíčka na dortu a přitom si přála „prosím, nenechte mého tátu kouřit… prosím, nenechte maminku plakat.“

Schůzka končí tím, že Nayeon leží v posteli a čte mamince dopis, ve kterém píše, že si na ni bude vždycky pamatovat. „Sbohem, mami, miluji tě“, říká, načež matka odpovídá „já tebe taky“. Poté dívka usíná a mění se v motýla.

Jang později v dokumentu řekla, že ačkoliv virtuální dívka nevypadala úplně jako její dcera, připadala si skutečně, jako by svou dceru „v tu chvíli viděla“. Uvedla, že jí tato zkušenost naučila, aby přestala neustále postrádat své dítě, ale místo toho ho pořád milovala. Nayeon zemřela jako třetí z celkem čtyř dětí Jang Ji-sung na následky hemochromatózy, tedy onemocnění, při kterém organismus absorbuje z potravy příliš mnoho železa.

Dokument televize MBC, jehož ukázka je volně dostupná na internetu, vzbudil na celém světě vlnu protichůdných reakcí. Část laiků i odborníků v něm vidí důkaz toho, že virtuální realita může v budoucnu pomoci lidem, kteří se podobně jako Jang dlouho nemohou smířit s úmrtím svých blízkých. A virtuální setkání se zemřelým jim nabízí možnost určitého smíření s touto situací, když člověk vyřkne myšlenky a věty, které ho napadnou až s odstupem. Jiné odborníci ale naopak považují využití virtuální reality v tomto případě za značně problematické.

„Ten dokument jsem viděla, Já osobně bych však možnost setkat se virtuálně se svým manželem odmítla,“ řekla INFO.CZ Mirka Šimková z Plzeňské zastávky z.s. - poradny pro pozůstalé. Paní Šimkové před časem zemřel ve věku 37 let tragicky manžel a ona zůstala sama se čtyřmi dětmi. Na základě vlastní zkušenosti je přesvědčena o tom, že by jí eventuální virtuální setkání s manželem spíše psychicky ublížilo, než pomohlo.

„Já jsem toho názoru, že právě příprava pohřbu, pohřeb a všechny ty náležitosti kolem slouží k tomu, aby se člověk vyplakal a s milovanou osobou rozloučil. Virtuální setkání by mi jen zbytečně dál drásalo rány,“ uvedla Mirka Šimková. Vzpomínky na zemřelého podle ní vycházejí z toho, co člověk po sobě zanechal, včetně dětí, zapojení virtuální reality do toho procesu není přirozené. „Já ale opravdu mluvím jen sama za sebe. Třeba existují lidé, kterým by virtuální setkání se zemřelým opravdu moc pomohlo,“ řekla Mirka Šimková.

Virtuální realita se v poslední době díky dokonalejším technologiím začíná využívat ve stále širším měřítku. Teologická fakulta Jihočeské univerzity, České vysoké učení technické, Institut smyslové aktivizace a Asociace virtuální a rozšířené reality například vyvíjejí aplikaci, která by zlepšila život seniorům tím, že jim pomocí virtuálních brýlí alespoň na chvíli umožní pobyt v prostředí, ve kterém se už vlastními silami pohybovat nemohou. Aplikace by měla pomoci zejména lidem se sníženou pohyblivostí. Na druhou stranu se i v tomto případě odborníci zabývají hledáním odpovědí na řadu nedořešených etických a morálních otázek, které jsou s takovým způsobem využití virtuální reality spojené.