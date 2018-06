Mezinárodní vesmírnou stanici by mohly převzít soukromé společnosti, navrhuje nový šéf NASA

Mezinárodní vesmírná stanice (ISS) by se v budoucnu mohla změnit v komerční vesmírnou laboratoř. V prvním velkém rozhovoru po zvolení do čela NASA to listu Washington Post řekl šéf agentury Jim Bridenstine. Plán však nemusí vyjít. Stanici totiž Američané neprovozují sami a museli by se dohodnout i s ostatními zeměmi.