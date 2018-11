Mina mu utrhla kus nohy, přesto ušel kilometry pro pomoc. Rodiče mu zatím zabili nacisté

Wellemín Československo opustil se svým bratrem Adolfem po březnové invazi v roce 1939. „Když se ta nespravedlnost a ponížení takhle nashromáždily, tak jsme samozřejmě hledali cestu, jak proti tomu bojovat, jak se dostat mimo,“ vysvětluje. Protože se narodil do pražské židovské rodiny, informace o zvyšujícím se antisemitismu ale zaznamenal už dříve, když se u nich doma po anšlusu Rakouska objevovali židovští uprchlíci. V říjnu 1939 Wellemín s bratrem odcestovali do Palestiny. Matka a otec, který byl válečným invalidou a provozoval v Praze filiálku na výrobu barev, zůstali ve vlasti.

Cesta na Východ byla zdlouhavá, a když bratři propluli na turecké lodi Dardanelami, zastavila je anglická válečná loď. Půl roku pak Wellemín strávil v internačním táboře v Sarafandu. „Neměli jsme prakticky žádný styk s okolím. To se dělo proto, poněvadž Angláni nevěřili, že by mezi námi nemohli být i třeba nějací špioni. A když byl ten odstup šesti měsíců, tak ty zprávy, které by měli, by nebyly již tak aktuální,“ vysvětluje.

V Tobruku si udělal talisman z československé mince

Jakmile mocnosti uznaly československou exilovou vládu, začala se formovat armáda. Oba bratři absolvovali pěší a protiletadlový výcvik a účastnili se obrany Haify. Ještě než měli vojáci vyrazit do severoafrického Tobruku, onemocněl Wellemín furunkulózou a musel se nejdříve uzdravit v československé nemocnici v Jeruzalémě. Po rekonvalescenci se pak připojil k četě s protiletadlovými děly.

V Tobruku si Wellemín provizorně vytvořil vlasteneckou vzpomínku na domov. „Já jsem ještě našel v mé portmonce desetihaléř, nebo dokonce pětihaléř, a lupénkovou pilkou jsem si vyřezal toho lvíčka, který byl na zadní straně mince. Moc jsem si toho vážil jako výsostného znaku republiky, za kterou jsem šel bojovat,“ popisuje pamětník. Lvíčka pak nosil na řetízku z granátu. Když se ve chvíli volna koupal v moři, talisman ale ztratil. „Ale poněvadž jsem měl jednak službu a jednak se už stmívalo, tak až druhý den jsem šel zpátky na to místo. A v tom písku ležel takový maličký předmět, který splýval s barvou písku. Tak jsem toho lvíčka našel. No to si nedovedete představit tu moji radost,“ dodává.

V roce 1943 se českoslovenští vojáci na Středním východě přesunuli lodí kolem celé Afriky do Anglie. Tam se na přehlídce setkali s Edvardem Benešem a odjeli na výcvik do Skotska. Bratři Wellemínové se následně stali členy přebudované motorizované jednotky. A s tou se zúčastnili i invaze. 28. října se na oslavu vzniku republiky měl u Němci okupovaného města Dunkerque uskutečnit útok. Viktor Wellemín se k němu dobrovolně přihlásil. Ze tří kamarádů přežil jediný.

Mina mu ustřelila kus nohy. Přesto sám došel několik kilometrů pro pomoc

„Oni nás tam zavedli prakticky na vzdálenost, že jsem ty Němce slyšel, že si tam povídají. Tak jsem tam hodil nějaký granát a postoupil jsem ještě o tři kroky dále, poněvadž tam byl takový keř. Já jsem tam zaklekl a to bylo. Já bych skoro dnes měl říct, že jsem tím pádem byl šťastně zraněn, poněvadž jsem zůstal klečet na mině, která vyskakovala a pak měla mnohem větší rozptyl, což bylo vlastně účinnější, než když to explodovalo přímo v zemi jako ostatní nášlapné miny. Tím, že jsem na ní zůstal klečet, tak ta hlavní síla šla do země, a mě to vyhodilo asi tak deset, patnáct metrů, kde jsem přistál do živého plotu. Na chvíli jsem ztratil vědomí a než jsem propadl přes nějaký živý plot na druhou stranu, tak jsem to vědomí opět nabyl,“ vzpomíná veterán.

Viktor Wellemín autor: Paměť národa

Mina utrhla Wellemínovi kus paty a poranila ho i na dalších částech těla. Dva kamarádi, kteří šli s ním, zemřeli. Wellemín se ale s vážně poraněnou nohou dobelhal do čtyři kilometry vzdálené polní ambulance. Lékaři zjistili, že má na ruce zpřetrhaný nerv a poslali ho zpět na léčení do Anglie. Zde také prožil konec války.

Po návratu na něj nečekalo nic. Rodiče, firma, ani byt

Návrat do Prahy ale nebyl radostný. Po rodičích se slehla zem. „Poslední zprávy jsem dostávali přes Červený kříž v roce 1942. Pak už nic. Teprve, když se Áda dostal do Prahy, tak po nich samozřejmě na repatriačních místech pátral. Nakonec, abychom vůbec mohli žádat o soudní navrácení firmy, kterou otec tady vedl, tak musel být prohlášen za mrtvého. Nic dalšího tady nebylo. Dodatečně, když vyšly knihy transportů, tak jsme tam našli i naše příbuzné, ale ani tam ještě nebylo datum jejich úmrtí. Já mám akorát nějaký výpis z této knihy, že byli transportováni z Terezína do Malého Trostince,“ dodává Wellemín.

Firmu ale s bratrem zpět nedostali, ani byt po rodičích, proto museli bydlet různě po příbuzných. Viktor Wellemín pak pracoval jako účetní. Jako veterán ze západní fronty po roce 1948 čelil mnohým represím. Dostal malý invalidní důchod a jeho synové nesměli studovat. V roce 2015 se stal laureátem Ceny Paměti národa.

Vyprávění Viktora Wellemína zaznamenala v roce 2011 organizace Pamět národa.