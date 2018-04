Močení do plastových lahví a vražedné tempo. Novinář se nechal zaměstnat v jednom z britských skladů Amazonu

Ukázalo se například, že zaměstnanci Amazonu jsou v areálu pod takovým tlakem, že nestíhají chodit na toaletu a musejí proto močit do plastových lahví přímo na pracovišti.

„Ti z nás, kteří pracovali ve vrchním patře skladiště, měli nejbližší toalety o několik pater níž. Lidé tak zkrátka močili do lahví, protože se báli přerušením práce porušovat pracovní morálku a vystavovat se riziku ztráty pozice a to jenom proto, že si potřebovali dojít na záchod,“ řekl James Bloodworth pro britský list The Sun.

Obdobné závěry přinesl i nedávný průzkum personální agentury Organise mezi zaměstnanci logistického centra, podle nějž se tři čtvrtiny zaměstnanců bojí si během pracovní doby odskočit. Celkem se průzkumu zúčastnilo 241 pracovníků. Jeden z nich pod podmínkou anonymity prozradil, že část z nich kvůli tvrdým pracovním podmínkám během pracovní doby ani nepije.

Reakci ze strany Amazonu přinesl zpravodajský web Business Insider. Ve vyjádření, které Amazon zaslal, firma uvádí, že uvedená obvinění nemůže potvrdit, protože podobné informace od svých pracovníků nemá. Amazon se také hájí tvrzením, že je mezi žadateli o práci oblíbený, s tím, že se na britských ostrovech jedná o sedmého nejžádanějšího zaměstnavatele.

Amazon je svými tvrdými nároky na zaměstnance známý. Společnost například pomocí čipů sleduje pohyb pracovníků a vyhodnocuje tak jejich zasazení. Ti, kteří neplní normy, poté mohou čelit postihům. Cíle se navíc podle výpovědi pracovníků neustále zvyšují. Během jedné hodiny by měl jeden zaměstnanec centra připravit až 120 zásilek.