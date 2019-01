Moderátor Honza Musil bojuje o zdraví. To nejtěžší ho teprve čeká, fanouškům poslal z nemocnice první vzkaz

Moderátor Honza Musil je už dva týdny v nemocnici. Zotavuje se z náročné operace, kterou podstoupil poté, co před Štědrým dnem spadl ze žebříku a poranil si páteř. To nejtěžší ho ale stále čeká. Musil ke svým fanouškům poprvé promluvil z nemocničního lůžka a po sociálních sítích jim poslal vzkaz.

Vánoční svátky a Nový rok strávil v nemocnici Honza Musil. Moderátor tři dny před Štědrým dnem spadl ze žebříku. „Stalo se to 21. prosince v garáži, kam šel Honza pro květináč, protože dostal vánoční růži. Musel vylézt do patra a ve chvíli, kdy byl na žebříku, mu to podjelo a spadl. Zlomil si páteř, devět žeber a propíchl plíci,“ řekl moderátorův partner Jakub pro Sedmičku.

Moderátor v nemocnici podstoupil operaci rozdrcených obratlů, avšak to nejtěžší má ještě před sebou. Čeká ho náročná rehabilitace, která ho může postavit zpátky na nohy. „Bude to běh na dlouhou trať, čeká ho náročná rehabilitace. Přejeme si, aby normálně chodil, což ale u poranění páteře nikdy nikdo neví,“ dodal Jakub.

