Morová loď v Karibiku. Stovky cestujících na luxusním plavidle onemocněly záhadnou chorobou

Noc předtím, než obří osobní loď Independence of the Seas měla zakotvit po pětidenní plavbě ve floridském přístavu Port Everglades, na ní náhle vypukla epidemie choroby střevního onemocnění. Nakazilo se 332 lidí, u všech se nemoc projevila takřka současně. Přiznaky? Prudké zvracení, horečka, slabost.

Victoria Nolanová, jedna z účastnic poslední plavby velké lodi, řekla americké stanici WPLG-TV, že onemocnělo šest z patnácti lidí, s nimiž na Independence of the Seas cestovala. „Lidé se snažili co nejrychleji dostat na ošetřovnu. Jeli výtahem, všichni zvraceli. Je to odporné, ale tak to bylo,” uvedla Nolanová. Dodala, že nával nemocných byl takový, že se u lodní ošetřovny udělala čtyřhodinová fronta.

Owen Torres, tiskový mluvčí společnosti Royal Carribean, která je vlastníkem lodi Independence of the Seas, celý případ zlehčuje. „Onemocnělo pouhých šest procent z pěti tisíc lidí na palubě,” uvedl Torres pro USA Today. Celý případ ale má hned dva háčky.

Tím prvním je fakt, že to je v krátké době už podruhé, co na Independence of the Seas došlo k takovéto události. Poprvé lidé na palubě začali hromadně zvracet na přelomu listopadu a prosince. Tehdy šlo zhruba o pět set případů. Společnost Royal Carribean tehdy přislíbila, že loď projde „hlubinným čištěním.” O dva týdny později se nákaza vrátila. Za druhé, nikdo přesně neví, co nákazu vyvolává. Předpokládá se, že nákaza pochází z lodní kuchyně, stejně tak ale může jít třeba o blíže neurčené toxické výpary které se šíří klimatizací.

V současné době se řeší hlavně otázka, jak je možné, že se zdroj nákazy na Independence of the Seas nedaří zlikvidovat. V lepším případě provozovatel luxusní, 338 metrů lodě s výtlakem 154 tisíc tun, odbyl čištění. V horším případě jde o neznámý, mimořádně odolný druh viru nebo bakterie - a pak se může stát, že se Independence of the Seas v dohledné době k pramalé radosti rejdaře promění v plovoucí laboratoř. To by jistě potěšilo vědeckou komunitu, z hospodářského hlediska by ale bezpochyby šlo o velký malér. Stačí už to, že vzhledem k opakovaným potížím asi v nejbližší době opadne zájem lidí o jakýkoliv gurmánský zážitek na Independence of the Seas.