Mouchy jsou větší zlo, než jste si mysleli. Jsou přenašečkami víc než 600 nebezpečných bakterií

Až příště uvidíte mouchu, jak sedá na váš talíř s jídlem, možná si po varování amerických vědců rozmyslíte, jestli se do jídla pustit, nebo ne. Analýza DNA, kterou provedli odborníci z Pensylvánské univerzity, totiž zjistila, že mouchy a jejich o něco větší kolegyně masařky poskytují útočiště víc než 600 druhů bakterií, které jsou spouštěčem nejrůznějších infekcí a dalších nemocí. Živé bakterie pak mouchy šíří dál za pomoci svých nohou a křídel.

„Lidé tušili, že existují patogeny, které jsou přenášeny mouchami, nevěděli ale, do jaké míry to je pravda a jak moc jsou přenášeny,“ řekl pro BBC profesor Donald Bryant, který se na studii podílel. Odborníci při ní podrobili analýze DNA mikroby, které byly nalezeny na masařkách a mouchách domácích. Zatímco u prvního druhu našli celkem 316 typů bakterií, u běžných much to bylo dokonce 351. A jen z části se jednalo o stejné bakterie.

Podle amerických vědců může být navíc hrozba much hygieniky a ochránci veřejného zdraví často podceňovaná a hmyz může přispívat k rychlému šíření bakterií v kritických situacích. „Opravdu vás to přiměje dvakrát si rozmyslet, jestli na vašem příštím pikniku sníte ten bramborový salát, který byl po celou dobu venku,“ říká Bryant o mouchách, které se často pohybují kolem mršin uhynulých zvířat a jejich výkalů.

Podle vědců však nové zjištění může přinést i pozitivní využití tohoto drobného hmyzu. „Mouchy by ve skutečnosti mohly být záměrně vypouštěny jako autonomní bionické drony do nejmenších prostor a štěrbin, aby poté, co budou znovu odchyceny, informovaly o všech biotických materiálech, se kterými se setkaly,“ tvrdí odborník Stephan Schuster Nanyang Technological University v Singapuru.