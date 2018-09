Muž, který umí „sundat“ dron z oblohy: Zabráníme špionáži i teroristickému útoku

Marek Šoltys založil firmu Redcap solutions, která se mimo jiné zaměřuje na ochranu vzdušného prostoru, před dvěma lety. Původní záměr s drony byl paradoxně opačný. „Cítili jsme, že oblast bezpilotního létání začne být v této zemi fenomén a chtěli jsme v tom nějak působit.

Původně jsme vymýšleli systém na autonomní řízení dronů, ve kterém bychom mohli ovládat více dronů z jednoho místa. Plánovali jsme provádět automatické zásahy, kdy se například něco stane na síti vysokého napětí, a tak tam odstartuje dron, provede kontrolu, vrátí se zpátky na základnu a podá nezbytný report. Ale pak jsme se dozvěděli, jak je na tom vlastně Česká republika a Evropa s legislativou, a došlo nám, že v průběhu několika let prostě nenastane situace, aby se létalo bez přítomnosti pilota. Potenciální partneři a zákazníci nám řekli, že když už jsme tak daleko, že dokážeme detekovat a ovládat víc dronů najednou, tak ať je před nimi ochráníme,“ popisuje začátky působení Marek Šoltys. Existují zóny, ve kterých s dronem létat vůbec nemůžete. A tam, kde můžete, je povoleno létat pouze na dohled dronu, pilot tedy musí mít neustále vizuální kontakt se zařízením.

Útok skoro zadarmo

I když to možná vypadá jako skvělá a zábavná hračka, potíží s bezpilotními prostředky je hned několik. A právě na podchycení případných hrozeb se Marek Šoltys se svou firmou soustředí. „Začíná to jakýmsi narušováním osobního soukromí, ale může jít i o špionáž — konkrétně průmyslovou, kdy se ‚špehují‘ podniky mezi sebou a dochází ke krádeži dat z datacenter. Lidé mohou s pomocí dronů způsobit i nějaká neštěstí, a to především svou neznalostí. Existuje i velká obava z kolize s letadlem. Všichni mají hrozný strach, jak se budou řešit ptáci okolo letišť, a pak vám tam vlítne několikakilogramové zařízení, které není jednoduché zpracovat. A potenciální zákazníky máme i z Blízkého východu — z oblastí, kde hrozí teroristické útoky. Ať už je to aktivista, který se potřebuje zviditelnit na jaderné elektrárně, nebo terorista, který chce způsobit paniku anebo ublížit. Velkou výhodou pro ně je, že je útok proveden anonymně a útočník prchá z místa činu, aniž by byl spatřen. A je to navíc hrozně levné,“ popisuje Marek Šoltys a dodává, že všechno, co zmiňuje, se už stalo.

Firma Marka Šoltyse se zaměřuje zejména na vysílací stanici a její pozici. Zásadní je fáze, kdy dron ještě nevyletí, tedy fáze preventivní. A jak vůbec takový speciální systém vzdušné ochrany vypadá a jak funguje? „Můžeme mít mikrobus se speciální technikou nebo přenosné zařízení. Když je zařízení umístěno na střeše objektu, tak je zde anténa, která skenuje prostředí, a my sledujeme veškeré signály ovládacích stanic. Z těchto signálů dokážeme vyčíst, že to není WiFi, Bluetooth či dálkové ovladače, ale že se jedná o konkrétní signál ovládacího zařízení. Signál načteme, uděláme si jeho analýzu, a tudíž poznáme, o který typ dronu se jedná. Máme databázi známých signálů, takže s největší pravděpodobností najdeme typ dronu. V tu samou vteřinu určíme i pozici, odkud dron vysílá. To je pro všechny hrozně důležité, že určujeme pozici pilota. Konkurenční systémy určují, odkud letí dron, ale to není podstatné tak, jako právě to, kde se nachází pilot. Pokud máme provést nějaký zásah, tak nám pozice dronu moc neřekne,“ dodává majitel Redcap solutions.

V tu chvíli, co pilot rozbaluje dron a zapne si ovládací stanici, vyskočí firmě v systému upozornění, že v nejbližší době bezpilotní letoun odstartuje. Když je pilot rychlý, tak se dron na obloze objeví během pěti minut. Ovšem většinou mu to trvá deset minut, než zkalibruje kameru a podobně. Šoltysova firma je schopná ihned provést zásah a oproti konkurenci získává minuty navíc, které jsou velmi podstatné. Poté vyšle na místo hlídku, jako tomu bylo třeba na filmovém festivalu v Karlových Varech. Tam se jim povedlo být na místě do jedné minuty.

Zásilka pro vězně

Redcap solutions nabízí v této oblasti hned dvě služby — pronájem speciálního systému vzdušné ochrany a jeho prodej. Není to ale rozhodně levná záležitost. Pokud si zařízení na ochranu před drony pronajmete, připravte si statisíce korun za jeden den. Prodej je pak v řádu milionů korun. Primárně si tento systém objednávají lidé z bezpečnostních složek státu, ať už je to armáda nebo policie, jsou to ale i zpravodajské služby a pak komerční objekty, které potřebují chránit. Jedná se např. o elektrárny, muniční sklady, speciální výzkumná pracoviště a podobně. Ochranu před drony ale využívají i věznice v zahraničí — zařízení se umístí na střechu věznice a chrání celý prostor budovy, aby se tam případně drony doručující vězňům zásilky (drogy, peníze nebo zbraně) nedostaly.

Ne každý zásah proti pilotovi dronu musí být ovšem „ostrý“. Aby nedocházelo k přešlapům, má Redcap solutions na dosah novou technologii. „V blízké době bychom měli mít i dekódované video, abychom se podívali očima dronu na to, co právě sleduje. Takže pokud bude sledovat děti nebo psy na louce, tak je to samozřejmě něco jiného, než když bude sledovat ostnatý drát vojenské základny. Chtěli bychom tímto usnadňovat práci bezpečnostním složkám, aby měly co nejvíce informací v okamžicích zásahu,“ Šoltys.